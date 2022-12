4 loại sinh tố phù hợp để giảm cân trong mùa đông

Một số loại sinh tố không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn thúc đẩy giảm cân trong mùa đông nhằm khỏe mạnh và có vóc dáng tốt đón Tết.

Sinh tố từ khoai lang, táo, bí ngô có thể hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Mùa đông là thời điểm trong năm để thực sự ăn uống lành mạnh. Thực tế, trong dịp cuối năm, với lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, thói quen ăn uống xấu trở nên phổ biến. Tiệc tùng, bữa tối thịnh soạn với bạn bè, họ hàng, các loại bánh kéo, thời gian nghỉ ngơi, nằm dài nhiều trong dịp Tết đều dẫn tới việc ăn uống quá độ.

Vì thế, để giữ sức khỏe và vóc dáng, các chuyên gia đưa ra 4 loại sinh tố vừa giàu dưỡng chất vừa tốt cho quá trình giảm cân trong mùa đông.

Tại sao sinh tố giúp giảm cân?

Các chuyên gia trên Eat This đề xuất uống sinh tố để giảm cân vì nó được coi như bữa ăn nhẹ hoàn hảo. Việc nắm được công thức làm sinh tố này giúp mọi người dễ đi đúng hướng với các lựa chọn bổ dưỡng. Những món ăn lành mạnh này được chuẩn bị rất đơn giản và giàu dinh dưỡng.

Chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak, người sáng lập GetNaked® Nutrition, tác giả cuốn Slim Down with Smoothies, chia sẻ: "Chúng cũng giúp bạn no và rất tốt cho việc ổn định lượng đường trong máu. Đây là yếu tố chính giúp bạn duy trì hành trình giảm cân. Nếu cảm thấy hài lòng với lựa chọn thực phẩm của mình, bạn sẽ có nhiều khả năng biến chúng thành phần thường xuyên trong cuộc sống”.

Sinh tố vừa giàu dinh dưỡng vừa có thể hỗ trợ giảm cân dịp cuối năm để có sức khỏe tốt đón Tết. Ảnh: Shutterstock.

Uống sinh tố cũng là bữa nhẹ tiện lợi. Bạn có thể đóng gói rau và trái cây - tươi hoặc đông lạnh - và điều tuyệt vời nhất là bạn thậm chí sẽ không biết một nửa trong số chúng có trong công thức.

Burak chỉ ra rằng: “Sinh tố cân bằng sức khỏe tốt với bộ ba chất dinh dưỡng giúp con người cảm thấy no, bao gồm chất xơ từ trái cây cộng với nguồn protein như sữa chua Hy Lạp, bơ hạt, quả hạch, hạt hoặc váng sữa không đường, đậu hoặc hạt gai dầu".

Cuốn sách của Burak, Slim Down with Smoothies, giới thiệu các loại sinh tố ngon theo mùa. Đối với những tháng thời tiết lạnh, nữ tác giả khuyên bạn nên chọn những lựa chọn mang lại cảm giác ấm áp.

Cô giải thích: "Hãy nghĩ đến những hương vị ngày lễ như bí ngô và táo, quế và gia vị, và tất nhiên, chocolate nóng đông lạnh. Việc có những lựa chọn có hương vị dễ chịu nhưng siêu tốt cho sức khỏe và no lâu này trong chế độ ăn uống của bạn sẽ giúp bạn theo kịp các mục tiêu về sức khỏe, cân nặng của mình trong mùa đông”.

Dưới đây là công thức làm 4 loại sinh tố ngon, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ giảm cân dịp cuối năm.

Mọi người có thể dễ dàng làm sinh tố khoai lang nấu chính với nguyên liệu đơn giản. Ảnh: Shutterstock.

Khoai lang

Một cốc sữa hạnh nhân vani không đường Một chén khoai lang nấu chín Một chén xoài đông lạnh Một chén lá rau bina bé Quế xay Hạt nhục đậu khấu Gừng xay nhuyễn

Táo, lê, sữa chua vani, sữa hạnh nhân, hạt gai dầu, yến mạch, quế là nguyên liệu cho một cốc sinh tố táo ngon lành. Ảnh: Shutterstock.

Táo

Một cốc sữa hạnh nhân vani không đường Một chén táo cắt miếng Một chén lê cắt miếng 3/4 cốc sữa chua vani Một muỗng canh hạt gai dầu Một muỗng canh yến mạch cán mỏng Quế xay

Sinh tố bí ngô là một trong 4 loại sinh tố được chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak đề xuất cho mùa đông.

Bí ngô

Một chén bí ngô đóng hộp nguyên chất Một chén cải xoăn Một quả chuối tươi hoặc đông lạnh 3/4 cốc sữa chua vani 1/2 chén sữa hạnh nhân vani không đường Một muỗng canh hạt gai dầu Quế xay

Chuối, dâu tây, rau bina, sữa, ca cao là sự kết hợp tuyệt vời cho một cốc sinh tố. Ảnh; Shutterstock.

Bơ đậu phộng đông lạnh cùng ca cao nóng

Một quả chuối tươi hoặc đông lạnh Một cốc sữa hạnh nhân vani không đường Một chén dâu tây đông lạnh Một chén lá rau bina bé 1/2 cốc sữa chua nguyên chất 2 muỗng canh bột ca cao 2 muỗng canh bơ đậu phộng Quế xay Chip chocolate nhỏ để trang trí (tùy chọn)