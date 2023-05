4 loại đau lưng thường gặp

Các cơn đau lưng thường được chia vào từng vị trí đau hoặc thời gian đau.

Tôi thường đau lưng dưới 3 tháng qua. Tôi nghi ngờ mình bị bệnh liên quan đến thận. Điều này có đúng không bác sĩ?

Bệnh viện Quận 11 (TP.HCM)

Đau lưng là các cơn đau tê gần hay chạy dọc theo cột sống. Cảm giác đau có thể âm ỉ, dữ dội hoặc kèm nóng rát. Ở một số người, cơn đau có thể lan đến các chi, gây tê bì tay chân hoặc yếu cơ.

Tình trạng đau có thể xuất phát từ các vấn đề ở cơ, xương, khớp, dây thần kinh hoặc từ những bộ phận cấu thành cột sống. Có khi do ảnh hưởng từ cấu trúc khác bên trong cơ thể như túi mật, thận, động mạch chủ, tuyến tụy.

Đau lưng có thể chia thành 4 khu vực chính bao gồm lưng trên, lưng dưới, lưng giữa, lưng một bên (trái hoặc phải).

Đau lưng dưới (còn gọi là đau cột sống thắt lưng) thường xảy ra do tiến trình lão hóa tự nhiên hoặc thừa cân, béo phì. Ngoài ra, người bệnh còn bị đau lưng dưới do chấn thương, chuyển động đột ngột, sai tư thế trong khi nâng vật nặng… Nếu không điều trị sớm, người bệnh chịu đựng các cơn đau dai dẳng đi kèm cảm giác nóng rát, co thắt cơ, căng tức khó chịu.

Đau lưng giữa là hiện tượng rất thường gặp, với các biểu hiện đau lưng âm ỉ hay dữ dội, tức ngực, tê ngứa ở ngực hay tay, chân…

Đau lưng trên xảy ra từ cổ tới hết khung sườn, thường gặp nhất là ở đốt sống ngực. Cơn đau có thể khởi phát đột ngột và biến mất hay kéo dài dai dẳng, kèm theo cảm giác bỏng rát, tê, ngứa ran, yếu cơ…

Đau lưng một bên (bên trái hoặc bên phải) bắt nguồn từ sai lệch giữa những khớp ở đốt sống vùng chậu, thắt lưng hay khớp hông.

Ngoài ra, đau lưng còn được phân thành 2 loại gồm đau lưng cấp tính (thường bắt đầu đột ngột, có thể kéo dài tới 6 tuần), đau lưng mạn tính (phát triển trong thời gian dài, thường kéo dài hơn 3 tháng).

Tùy theo thời gian đau, bác sĩ sẽ biết được cơn đau lưng thuộc mức độ cấp tính, bán cấp tính hay mạn tính.