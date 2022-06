4 lễ hội kỳ lạ trên thế giới

Dạo một vòng quanh thế giới và khám phá những lễ hội kỳ lạ có một không hai.

Mỗi quốc gia đều có những lễ hội đặc sắc, thể hiện văn hoá, bản sắc riêng. Trong số đó, có không ít lễ hội kỳ lạ trên thế giới tưởng chừng không có thật, khiến du khách tò mò về nguồn gốc cũng như mục đích ra đời của chúng.

Lễ hội ném cam - Italy

Đây là lễ hội được tổ chức thường niên vào tháng 2 tại thành phố Ivrea (thuộc miền Bắc Italy) và được xem là lễ hội ném thức ăn lớn nhất tại đây.

Lễ hội ném cam độc đáo tại Italy. Ảnh: carnifest.

Mặc dù có nguồn gốc của không thực sự rõ ràng, các nguồn thông tin đều cho rằng lễ hội này ra đời từ câu chuyện xảy ra ở thế kỷ 19 về một tên bá tước hung bạo.

Theo người dân Italy kể lại, tên bá tước đã cố gắng chiếm đoạt cô con gái của một ông chủ cối xay tên là Violetta ngay trong đêm đám cưới của cô. Tuy nhiên cuối cùng hắn lại bị chính cô gái chuốc rượu say và chặt đầu. Sau cái chết đó, người dân thị trấn đã nổi dậy, xông vào cung điện của hắn. Từ đó, lễ hội ném cam thường niên với tên gọi “Trận chiến với những trái cam” (Battle of the Oranges) được coi là để tái hiện cuộc nổi dậy này.

Lễ hội ném cam có thể xảy ra bạo lực. Ảnh: ABCnews.

Lễ hội ném cam mang một ý nghĩa riêng biệt bởi cam cũng là một loại đạn gây sát thương hơn đáng kể so với cà chua. Mặc dù là một lễ hội vui vẻ, "Trận chiến cam" thường kéo theo ít nhiều bạo lực khi người chơi lỡ tay hoặc chơi quá hăng.

Lễ hội buffet dành cho khỉ - Thái Lan

Lễ hội này diễn ra tại tỉnh Lopburi, Thái Lan. Đúng như tên gọi, đây là lễ hội được tổ chức dành riêng cho những chú khỉ.

Lễ hội kỳ lạ dành cho khỉ tại Thái Lan. Ảnh: trbimg.

Hàng năm, lễ hội Monkey Buffet được tổ chức tại đền Khmer cổ đại của Phra Prang Sam Yot vào tháng 11 với mục đích tỏ lòng biết ơn và tưởng niệm đối với người anh hùng Rama, đồng thời bảo vệ lợi ích cho những chú khỉ đã mang lại tiềm năng du lịch cho nơi quốc gia này.

Lễ hội được mở đầu bằng màn biểu diễn của những chú khỉ trên những chiếc bàn đầy màu sắc với vô số loại bánh kẹo, hoa quả và nước ngọt. Có khoảng hơn 600 chú khỉ nhảy múa trên những chiếc bàn như là một màn chào đón du khách đến với nơi này.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới khi tham gia lễ hội có thể diễu hành cùng người dân địa phương và thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Lễ hội im lặng - Bali

Lễ hội im lặng (còn có tên gọi khác là lễ Nyep) tại Bali được chia thành hai ngày: ngày lễ và ngày hội, được tổ chức vào tháng 3 hàng năm.

Ngày hội xảy ra trước với diễu hành đường phố bằng những tượng quỷ lớn Ogoh Ogoh to và nhiều hình thù kỳ quái theo các tích của Ấn độ giáo.

Lễ hội im lặng chỉ có tại Bali, Indonesia. Ảnh: TTRweekly.

Ngày lễ sẽ diễn ra trong các ngày hôm sau, gọi là ngày lễ im lặng: ôtô và xe máy không được phép lưu thông trên đường phố trừ trường hợp khẩn cấp, người dân cũng không bật đèn, nấu nướng dù ở trong nhà, đèn đường cũng tắt, các điểm du lịch và trung tâm mua sắm đóng cửa.

Du khách đến Bali vào ngày này phải đi từ hôm trước hoặc hôm sau vì sân bay quốc tế Ngurah Rai cũng đóng cửa suốt 24h.

Lễ hội tắm bùn - Hàn Quốc

Boryeong là một thành phố thuộc tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 190km về phía tây nam và được biết đến với các bãi biển nổi tiếng, đặc biệt là Daecheon. Nguồn nước khoáng có trong lòng đất và bãi bùn ở Boryeong có tác dụng làm đẹp da, chữa bệnh và là nguồn tài nguyên quý giá.

Lễ hội tắm bùn Boryeong, Hàn Quốc. Ảnh: Radseason.

Để quảng bá rộng rãi bùn Boryeong nhằm thương mại hóa cùng với các điểm du lịch địa phương, tiêu biểu là bãi biển Daecheon, thành phố Boryeong tổ chức lễ hội tắm bùn đầu tiên vào tháng 7/1998. Theo thông lệ, lễ hội thường niên này diễn ra trong 2 tuần vào tháng 7.

Lễ hội bùn ở Boryeong đã nổi tiếng trên toàn cầu, với những hoạt động phổ biến cho du khách và người dân địa phương trải nghiệm tắm bùn, xoa bùn lên nhau hoặc chạy marathon bùn cùng nhiều cuộc thi âm nhạc, nhảy múa...