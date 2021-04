4 kiểu thưởng thức bánh mì ngon ở TP.HCM

07:14

Ăn pizza nào với giá 400.000 đồng ở TP.HCM

Zing so sánh 2 loại pizza phô mai giá cao. Với chênh lệch hơn 30.000 đồng, pizza Burrata Parma Ham của 4P's gây ấn tượng hơn so với Logic Baked Prosciutto and Burrata Salad.