4 kiểu sandal bạn nên mua vào mùa hè năm nay

Do không có quai, mẫu dép này khá tiện lợi. Hiện nay, nhiều thương hiệu thời trang cho lên kệ thiết kế mules sành điệu trên. Nó có giá dao động 25- 541 USD , tùy vào chất lượng và nhãn hiệu bạn lựa chọn. Ảnh: Who What Wear.