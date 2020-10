4 khu rừng lên hình đẹp như phim ở Việt Nam

Rừng tràm Trà Sư (An Giang): Đây là khu rừng gần khu vực núi Trà Sư, An Giang. Bên cạnh lợi ích đến môi trường và điều hòa khí hậu cho vùng Bảy Núi, khu rừng cũng là điểm check-in nổi tiếng với giới trẻ khi tới An Giang. Ảnh: Travellocal365.