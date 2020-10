4 không gian lãng mạn tại TP.HCM cho buổi hẹn ngày 20/10

Vào ngày 20/10, phái nữ thường ưa chuộng đến những địa điểm sang trọng, ấm cúng. Dưới đây là loạt nhà hàng giúp bạn và người ấy có cuộc hẹn như ý.

Trong không gian ánh nến lung linh, âm nhạc nhẹ nhàng, bữa tiệc tối vào ngày 20/10 sẽ thêm phần tình và thơ với hoa hồng, rượu vang và đồ ăn ngon. Các nhà hàng Âu phục vụ beefsteak, món nướng sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm đáng nhớ.

MOO BEEFSTEAK

Địa chỉ: Đồng Khởi, quận 1

Điểm: 8,2/10

Giá: 80.000-250.000 đồng

Nằm ngay vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố, thiết kế quán mang đậm phong cách Mỹ, hiện đại và thời thượng. Thực đơn chủ yếu là beefsteak, được chế biến với nhiều kiểu chín, tái và sốt đa dạng.

Bữa tối với nến, hoa hồng, rượu vang, đồ ăn Âu phù hợp với buổi hẹn lãng mạn cho 2 người. Ảnh: Moobeefsteakdongkhoi.

Đánh giá của thực khách:

Sập Tiệm: "Không gian quán rộng rãi, thoải mái, thức ăn ngon. Ở khu này, nhà hàng như vậy thì giá cao hơn những chỗ khác là đương nhiên, phù hợp với không gian, chất lượng món ăn và phục vụ".

Bình Huỳnh: "Đồ ăn rất chất lượng, lâu rồi mới ăn được phần steak ngon như vậy, 250 gram/phần khá vừa vặn, có món phụ nữa. Không gian ok, ấm cúng, sạch nhưng có vài bàn hơi ồn quá so với phong cách của quán. Giá thuộc diện cao nhưng bản thân thấy rất đáng, trải nghiệm tốt, sẽ quay lại".

NOSSA STEAKHOUSE

Nhà hàng phong cách Âu là điểm hẹn hoàn hảo cho buổi tối 20/10. Menu đa dạng món như mỳ Ý, pizza, risotto, tôm hùm Canada, cá hồi Nauy, gan ngỗng Pháp, bò Úc… Nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài, dưới sự chế biến của các đầu bếp hàng đầu thế giới.

Địa chỉ: Phạm Hồng Thái, quận 1

Điểm: 8,0/10

Giá: 75.000-510.000 đồng

Không gian nhỏ, dễ tạo tiếng ồn là nhược điểm của quán. Ảnh: Emma.na, nossa_steakhouse, 02phoebe.

Đánh giá của thực khách:

Mênh Tiết: "Quán nhỏ và nằm khá khuất trên đường Phạm Hồng Thái, được bày trí theo tông trắng và gỗ, mang lại cảm giác ấm áp. Đồ ăn ổn, giá hợp lý so với chất lượng. Không gian hơi nhỏ, các bàn khá sát nhau".

Giang Nguyen: "Quán nhỏ, yên tĩnh, tầng trệt có quầy bar, phía trên gồm không gian trong nhà và ban công, tối gió mát cũng ok lắm. Nhạc khá lãng mạn, nhẹ nhàng. Mình đi 2 người, gọi 4 món ăn rất no. Soup bí đỏ béo nhẹ mà hơi nhiều nên dễ ngán, bánh mì cứng và sốt nhạt. Gan ngỗng mình hơi thất vọng vì nghĩ nó sẽ mềm hơn, salad kèm theo ngon. Cá hồi áp chảo miếng rất to, mùi đậm, vị ngon, có măng tây đi kèm. Tổng bill hết hơn 1,6 triệu, rất đáng để thử".

PROPELLER ROOFTOP RESTAURANT & BAR

Nhà hàng nằm trên tầng thượng của Bay Hotel, cho bạn view ngắm cảnh toàn TP.HCM. Hồ bơi vô cực cũng là điểm độc đáo tại đây. Với thiết kế sang chảnh gồm quán bar và khu vực ăn uống, bạn và người yêu có thể tận hưởng buổi hẹn ấm áp, lãng mạn.

Địa chỉ: Ngô Văn Năm, quận 1

Điểm: 8,4/10

Giá: 100.000-500.000 đồng

Bạn có thể đặt bàn trước để hưởng được dịch vụ tốt hơn. Ảnh: Bayhotelsandresorts, propellerbarhochiminh.

Đánh giá của thực khách:

Thy Huỳnh: "Mình mới phát hiện chỗ này, không gian đẹp lung linh, mát mẻ, thích hợp tối đi quẩy. Quán ngay trung tâm quận 1 mà giá cooktail chỉ tầm 100.000 đồng/ly, mình thấy cũng ổn. Cảm giác ngồi trên rooftop rất thư giãn, bình yên".

Bindy Rentsch: "Đồ ăn đẹp, cocktail tuyệt vời và khung cảnh đơn giản nhưng ngoạn mục. Nhân viên khá nhiệt tình. Chúng tôi sẽ trở lại đây thêm nhiều lần khác nữa".

SHRI - ROOFTOP RESTAURANR & LOUNGE

Được ví như "khu vườn trên cao", nhà hàng tầng thượng được lòng thực khách bởi không gian mở, yên tĩnh. Nhà hàng theo phong cách ẩm thực Âu với các món nổi bật như beefsteak, sườn cừu, cá hồi…

Địa chỉ: Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3

Điểm: 7,9/10

Giá: 300.000-660.000 đồng

Các món ăn được bày trí cầu kỳ, không gian sắp đặt tinh tế khiến thực khách khó thể rời mắt. Ảnh: Celinee.tran, jane_kn.house, shrirestaurant.

Đánh giá của thực khách:

Nguyễn Xuân: "Mình book cho buổi hẹn hò, mọi thứ thật sự rất chu đáo và nhân viên dễ thương. Mọi người nên gọi 3 món nếu đi 2 người vì thức ăn khá nhiều. Salad có vị chua nhiều, thịt và cá đều ngon. Món cá hồi là ngon nhất".

Khánh Kim: "Mình đi 3 người và cũng ăn không nhiều nên order 4 món. Pasta mùi vị quá tệ, không ngon như mình nghĩ, món ức vịt được biến tấu có cà ri rất khó ăn, salad chỉ tạm được chứ không xuất sắc. Mình cảm thấy nhân viên khá xem thường khách hàng".