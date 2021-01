4 đôi giày khiến giới trẻ Việt xếp hàng tranh nhau mua

2. Converse x Fear of God ESSENTIALS: Ngày 9/7, Converse x Fear of God ESSENTIALS chính thức lên kệ tại cửa hàng trong 2 trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM với mức giá 2,8 triệu đồng. Hình thức mua hàng là bốc thăm trúng thưởng. Đôi sneakers đánh dấu màn kết hợp giữa Converse và thương hiệu thời trang đường phố Fear of God, mang hai màu đen - trắng trung tính, dễ phối đồ. Ảnh: Crumpe.