4 điều nên làm dịp hè để đạt mục tiêu IELTS 7.0

Dưới đây, những điều nên làm trong mùa hè để đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.

Dù học tiếng Anh ở trình độ nào, ngữ pháp và từ vựng chính là khung sườn quan trọng nhất. Tuy nhiên, các bạn học sinh thường bỏ qua yếu tố này và quá tập trung vào việc học các mẫu câu phức tạp mà không rõ tính ứng dụng. Chính vì vậy, mùa hè này là thời điểm quan trọng để chỉnh sửa các lỗ hổng trong hai phương diện này.

Các bạn có thể tham khảo bộ sách luyện ngữ pháp nổi tiếng của tác giả Mai Lan Hương, "trợ thủ" đắc lực trong hành trình cải thiện kỹ năng.

Cốt lõi của ngôn ngữ là khả năng phản xạ. Một trong những sai lầm của việc học nói (speaking) là cố gắng dịch từ tiếng Việt trong đầu ra tiếng Anh, rồi sau đó mới nói ra. Do đây là những thứ tiếng có nguồn gốc hoàn toàn khác nhau, quy trình diễn đạt thông tin như vậy sẽ khiến ngôn ngữ không được tự nhiên, việc nói rất chậm.

Chính vì vậy, việc tập phản xạ phải được diễn ra hàng ngày. Khi ở nhà, học sinh nên lắng nghe hội thoại trong phim, các clip ngắn... và tập nói theo nhân vật. Cách làm trên giúp bạn vừa tập luyện khả năng diễn đạt thông tin tự nhiên, nhấn nhá theo cách bản xứ, vừa nâng cao khả năng phản xạ ngôn ngữ.

Việc tập luyện phản xạ là một phần quan trọng trong mỗi tiết học, diễn ra với nhiều nội dung đa dạng. Điều này không chỉ được áp dụng với kỹ năng nói, mà còn cả với kỹ năng nghe, khi học sinh được tập luyện tư duy bằng tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Sau đó, phản xạ sẽ được nâng cao tới tư duy viết. Học sinh sẽ được học cách viết trực tiếp từ tiếng Anh trong đầu ra văn bản mà không cần phải tư duy qua tiếng Việt.

Lớp học luyện phản xạ nghe bằng tai nghe hồng ngoại tại The Forum Center.

Các mẫu câu sẵn khá dễ sử dụng trong phần thi viết, nhưng việc ứng dụng đôi khi có thể dẫn đến sự thiếu tự nhiên trong ngôn ngữ, tạo ra các mẫu câu “cliché” (sáo rỗng). Dù vậy, khi thiếu mẫu câu, các bạn học sinh sẽ cảm thấy khó khăn trong việc tìm đủ thời gian để diễn đạt, hoặc không thấy tự tin khi viết. “Điểm nghị luận” chính là chìa khóa cho vấn đề trên.

Đây là những diễn dịch giúp cho người nghe hiểu rõ hơn vấn đề người nói hoặc viết đang trình bày, như một diễn giả thường bắt đầu bằng câu: "Sau đây, tôi xin chia sẻ ba điều quan trọng trong bài nói của mình". Câu trên của diễn giả không chứa nội dung bài nói, nhưng giúp cho người nghe đón nhận được thông tin dễ hơn, và giúp người nói bình tĩnh hơn để chuẩn bị thông tin cần đưa ra.

Các bạn học sinh của The Forum đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS.

Cách tiếp cận một ngôn ngữ hiệu quả là xem ngôn ngữ này như thói quen và đam mê, để tăng sự tiếp xúc mỗi ngày. Khi bạn yêu quý một ngôn ngữ nào đó, việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Một trong những cách tốt nhất để biến ngôn ngữ thành đam mê là gắn nó với những đam mê khác. Nếu thích nướng bánh, bạn hãy bắt đầu xem những video về chủ đề này bằng tiếng Anh, đọc công thức nấu ăn bằng tiếng Anh. Còn nếu bạn là một game thủ, hãy tham gia những diễn đàn về game bằng tiếng Anh để có thể đọc và tiếp xúc với nhiều văn phong, văn hóa.

The Forum thường xuyên tổ chức những seminar/workshop về IELTS và du học, giúp học sinh tiếp cận thông tin chính xác, cập nhật.

Mỗi học sinh đều có thể tham gia lớp học mà không hề mất phí, khiến việc học trở nên dễ dàng hơn.