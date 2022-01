4 điểm nhấn đơn giản giúp ngôi nhà rực rỡ trong Tết

Chỉ cần một số điểm nhấn nhỏ như hoa tươi, câu đối, giỏ quà bánh…, không gian đón Tết của gia đình bạn sẽ thêm phần sinh động, rộn ràng và ấm áp.

Trang hoàng nhà cửa là truyền thống lâu đời của người Việt khi năm hết Tết đến, với mong muốn sắp xếp lại những bộn bề của năm cũ, chuẩn bị đón khởi đầu mới nhiều hy vọng. Cùng với việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, các gia đình chú trọng đầu tư bày biện, trang trí để giúp ngôi nhà có thêm màu sắc và không khí Tết.

Hoa Tết

Một trong những cách tăng sắc xuân cho ngôi nhà là trang trí, bày biện hoa tươi. Không quá cầu kỳ, chỉ cần phòng khách đặt một chậu mai hay một cành đào là đủ khiến bạn nôn nao, ngóng chờ phút giây đoàn viên thiêng liêng, ấm áp gia đình. Không khí ngày Tết sẽ càng thêm rộn ràng khi những bông mai vàng rực rỡ hay cánh hoa đào hồng thắm bung nở, khoe sắc.

Bên cạnh làm không gian nhà thêm sinh động, chưng hoa tươi ngày Tết còn mang ý nghĩa cầu mong năm mới khởi sắc, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Trong khi hoa mai tượng trưng cho may mắn, sung túc, phú quý; thì hoa đào là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở, thể hiện ước muốn làm ăn phát đạt, bình an và hạnh phúc.

Cùng với mai và đào, người Việt còn có nhiều loại hoa khác phù hợp trưng trong những ngày Tết như cúc vạn thọ, đồng tiền, thủy tiên, thược dược, lay ơn, trạng nguyên… Mỗi loài hoa có vẻ đẹp khác nhau nhưng đều rực rỡ, không kén không gian, giúp ngôi nhà thêm sức sống và mang đến những lời chúc tốt lành cho năm mới.

Không gian đón Tết của người Việt không thể thiếu sắc hoa. Ảnh: Shutterstock.

Tranh, câu đối Tết

Nếu đang có ý định làm mới không gian nhà để đón Tết, bạn không nên bỏ qua việc treo các bức tranh có nội dung tươi sáng, ấm áp để điểm thêm sắc xuân. Nếu yêu thích phong cách sống năng động, hiện đại, bạn có thể chọn những bức ảnh phong cảnh, hoa lá mùa xuân rực rỡ. Trong khi đó, tranh Đông Hồ, tranh thêu, tranh lụa về phong tục ngày Tết sẽ phù hợp với người mong muốn tìm về những giá trị truyền thống.

Cùng với tranh, câu đối đỏ cũng là một trong những lựa chọn để tạo điểm nhấn mang đậm chất Tết cho không gian sống. Thông qua những câu chữ vần điệu, uốn lượn, bạn còn có thể gửi gắm ước vọng của mình cho năm mới. Bên cạnh chọn mua câu đối viết sẵn, sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn xin chữ ông đồ về treo trong những ngày đầu năm mới. Đây là một trong những nét đẹp trong văn hóa của người Việt, thể hiện truyền thống trọng tri thức, đồng thời cầu chúc một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.

Câu đối đỏ gửi gắm lời chúc tốt lành cho năm mới. Ảnh: Shutterstock.

Hộp quà Tết

Cùng với hoa tươi và mâm ngũ quả, ngày Tết của người Việt không thể thiếu khay mứt. Dùng để đãi khách đến nhà, các loại mứt, hạt thường có màu sắc bắt mắt, được gia chủ bài trí tinh tươm với ý nghĩa cầu mong những điều tốt lành, suôn sẻ và may mắn. Khay mứt ngày Tết thường đựng hạt dưa, mứt sen, quất, gừng, táo, đậu phộng… tượng trưng cho các hương vị của cuộc sống hay khí trời của bốn mùa trong năm.

Ngày nay, bên cạnh khay mứt, các gia đình thường bày biện thêm các giỏ quà bánh Tết gói sẵn, vừa làm tăng không khí đón năm mới, vừa tiết kiệm thời gian bày biện. Các giỏ quà này được thiết cầu kỳ, mang đậm phong vị Tết cổ truyền và khéo léo lồng ghép những thông điệp, lời chúc tốt lành cho năm mới. Đơn cử có thể kể đến các bộ quà An, Phúc, Khỏe dành cho Tết Nhâm Dần của Orion. Bộ quà này mang sắc đỏ may mắn, thiết kế sang trọng nhưng gần gũi với cánh én chao lượn bên hoa mai, đào đua nở.

Với thiết kế sang trọng nhưng gần gũi, bộ quà An của Orion trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian đón Tết.

Bộ quà mang đến thông điệp “Tân niên vạn sự khởi đầu An”, cầu mong mọi khó khăn trong năm cũ sẽ qua đi, chào đón năm mới với nhiều hy vọng, ngập tràn những điều tốt lành và vui vẻ. Nhờ đó, bộ quà thích hợp để đặt ở vị trí trang trọng, tạo điểm nhấn cho phòng khách, bàn thờ gia tiên; hay dành biếu người thân, họ hàng.

Đèn trang trí

Sau khi đã bày biện hoa, tranh, câu đối, bánh mứt, nếu vẫn cảm thấy không khí đón Tết chưa đủ rộn ràng, bạn có thể cân nhắc gắn thêm đèn trang trí. Các bữa tiệc cuối năm, khoảnh khắc sum vầy trong năm mới sẽ trở nên lung linh, sôi động và ấm áp hơn. Hiện nay, đèn trang trí có kiểu dáng khá đa dạng, mô phỏng các món đồ tượng trưng cho ngày Tết như bao lì xì, câu đối, dây pháo, hoa mai, hoa đào đèn lồng…, giúp bạn dễ dàng tăng sắc xuân cho không gian sống.

Đèn trang trí giúp không gian đón Tết thêm lung linh. Ảnh: Shutterstock.

Cách decor các loại đèn trang trí khá đơn giản, bạn có thể treo lên hoa mai, hoa đào sẵn trong nhà, thả rủ ở khu vực phòng khách, khéo léo bày biện ở bàn thờ gia tiên. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý sử dụng lượng đèn vừa phải, đủ để tạo điểm nhấn nhưng không che hết đi các chi tiết quan trọng trong không gian đón Tết.

