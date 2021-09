4 điểm dừng chân lý tưởng cho tín đồ du lịch sau dịch

Hội An đẹp trầm buồn trong những cơn mưa: Hội An vào mùa mưa cũng là lúc thưa dần du khách. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để bạn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên nơi phố Hội. Những cơn mưa nhỏ cũng mang đến không khí se lạnh dễ chịu, khác hẳn một Hội An khi vào hè. Ảnh: Hieu Tran (Unsplash).