4 điểm đến làm mới trải nghiệm du lịch Singapore

Không chỉ nổi tiếng với Marina Bay Sands hay những khu nghỉ mát trên đảo Sentosa, Singapore còn thu hút đông đảo du khách bởi sắc màu văn hóa đa dạng.

Khu phố di sản Joo Chiat/Katong

Joo Chiat được chứng nhận là "Thị trấn di sản đầu tiên của Singapore" với nền văn hóa Peranakan pha trộn độc đáo giữa truyền thống với hiện đại. Tại đây, bạn có thể bắt gặp các căn shophouse (nhà ở kiêm cửa hàng) màu sắc bắt mắt, cửa hàng bán lẻ và cửa hàng nội thất sầm uất.

Không chỉ thế, bảo tàng Peranakan và công viên East Coast cũng là những điểm đến thú vị. Bảo tàng Peranakan có nhiều nhà cổ trưng bày những bảo vật gia truyền, nguyên tác cổ xưa...

Cách Joo Chiat khoảng 10 phút lái xe, công viên East Coast là địa điểm lý tưởng để tham gia các hoạt động phiêu lưu ngoài trời. Ngoài ra, bạn có thể thư giãn tại các nhà hàng, quán bar hay quán cà phê dọc bãi biển ở Parkland Green, Marine Cove, Coastal PlayGrove hoặc khu ẩm thực hải sản East Coast.

Joo Chiat - thị trấn di sản đầu tiên của Singapore.

Khu phố Tiong Bahru

Tiong Bahru là khu phố di sản mang đậm nét văn hóa đương đại Art Deco khi vừa lưu giữ nét đẹp Singapore lâu đời, vừa mang hơi thở hiện đại với những quán cà phê thời thượng, cửa hàng và hiệu sách đậm chất indie.

Bánh nướng mới ra lò và bia thủ công là những món mà bạn nên thử khi đến Tiong Bahru. Tiong Bahru Bakery, Starter Lab, Tiann’s Bakery là những địa chỉ bán các loại bánh ngon, kouign-amann, pastry, bánh mì lên men kiểu Mỹ...

Tiệm bánh Tiong Bahru Bakery nổi tiếng với các loại bánh ngon.

Tiong Bahru còn được xem là thiên đường văn học với nhà sách The French - nơi cất giữ những đầu sách mới nhất và sách tiếng Pháp cũ thuộc nhiều thể loại. Ngoài ra, các “mọt sách” nên ghé thăm Woods in the Books với kho tàng tác phẩm truyện tranh đoạt giải của họa sĩ Jean-Jacques Sempé người Pháp và bộ truyện nổi tiếng những năm 1980 do họa sĩ Lat đến từ Malaysia sáng tác.

Bên cạnh đó, bạn có thể tìm thấy các gian hàng thủ công mỹ nghệ với những món quà lưu niệm được chế tác bởi các nghệ nhân địa phương.

Khu phố Little India và Jalan Besar

Tọa lạc ở phía bắc Kampong Gelam, Little India là khu phố văn hóa tràn ngập sắc màu rực rỡ. Đặc biệt, con đường di sản Tiểu Ấn (Little India Heritage Trail) mang lại cái nhìn tổng quan nhất về lịch sử khu vực này. Khi tham quan Little India và Jalan Besar, du khách được khám phá nền ẩm thực đa dạng, văn hóa lâu đời và trung tâm mua sắm “không bao giờ ngủ”.

Không chỉ là thiên đường ẩm thực Ấn Độ, khu phố này còn phục vụ các món ăn đến từ nhiều nền ẩm thực khác nhau, từ món Pháp, tapas, dimsum Hong Kong (Trung Quốc) đến món Nam Á được phục vụ bởi nhà hàng Ấn Độ truyền thống nhỏ lẻ.

Du khách có thể khám phá nền ẩm thực đặc sắc tại Little India.

Căn biệt thự hai tầng Tan Teng Niah được biết đến là căn biệt thự Trung Quốc cuối cùng còn sót lại ở khu Little India giữ vẹn nguyên mái ngói tre. Ngoài ra, đây là nơi quy tụ những ngôi đền lâu đời như đền Sri Veeramakaliamman, chùa Phật Thích Ca (Temple of Thousand Lights).

Trung tâm Mustafa là điểm đến shopping độc nhất vô nhị khi mở cửa 24 giờ, kinh doanh gần như tất cả mặt hàng. Cửa hàng hoa Jothi (Jothi Store and Flower Shop) cũng là nơi đáng đến với các loại hoa và vòng hoa cho mục đích tôn giáo, quà lưu niệm, đồ trang sức và mỹ phẩm Ấn Độ.

Khu phố Chinatown/Telok Ayer

Tương tự những khu phố người Hoa khác trên thế giới, Chinatown ở Singapore cũng sôi động với nhiều hoạt động về đêm thú vị như ẩm thực đường phố, quán bar, nhà hàng... và hấp dẫn cả về lịch sử, kiến trúc. Khu phố sầm uất này là nơi quy tụ nhiều quán bar thuộc top 50 quán bar tốt nhất châu Á và các nhà hàng đạt sao Michelin.

Chinatown tại Singapore có nhiều hoạt động thú vị.

Bạn có thể bắt đầu hành trình ẩm thực với việc thưởng thức bữa sáng tại Tong Ah Eating House, tiếp đến là thử các món ăn trứ danh từ quầy hàng từng đoạt giải thưởng Michelin Bib Gourmand ở Chinatown Complex Food Centre và Amoy Street Food Centre.

Ngoài No Sleep Club và Sago House lọt top 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2022, bạn có thể đến Drinks & Co với concept kết hợp giữa quán rượu và quán cà phê, Smith Street Taps tại khu phức hợp phố người Hoa (Chinatown Complex) phục vụ bia thủ công.