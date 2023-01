'4 đêm mất ngủ' - bộ phim kinh dị đáng quên của Hàn Quốc

"Midnight Horror" gây chú ý khi theo đuổi thể loại hợp tuyển đang được khán giả ưa chuộng, song gây nhàm chán với kịch bản lan man cùng nội dung truyền tải hời hợt.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Kinh dị

Director: Cho Yun Ho

Cast: Kang Mi Na, Seo Yeong Hie, Jang Sung Yoon

Rating: 5,5/10

Sau hai phần Goedams (tạm dịch: Chuyện ma đô thị), Hàn Quốc tiếp tục ra mắt Midnight Horror (tựa Việt: 4 đêm mất ngủ). Các tác phẩm đều thuộc thể loại hợp tuyển (anthology), tức nhiều câu chuyện riêng lẻ được kể nối tiếp nhau xuyên suốt thời lượng phim.

Đây thực chất là kiểu làm phim đang được yêu thích vài năm trở lại đây, với những đại diện quốc tế như Love Death + Robots và Cabinet of Curiosities. Trong Midnight Horror, bốn câu chuyện hoàn toàn riêng biệt, với điểm chung duy nhất là chuyện quỷ dị sẽ diễn ra vào đêm "mất ngủ" của từng nhân vật chính.

Ở chuyện đầu Home Shopping, Hae Ok (Jang Sung Yoon đóng) vô tình theo dõi một chương trình bán hàng trực tuyến vào nửa đêm, với vật phẩm là những con gấu bông có khả năng nguyền rủa người khác.

Jin Kyung (Seo Yeong Hie) khi trực đêm tổng đài SOS tình cờ nghe thấy giọng nói của cô em gái đã tự tử, trong Save Yourself.

Strangers in a Convenience Store xoay quanh một cửa hàng tiện lợi kỳ quái, nơi một nữ nhân viên trẻ liên tục chạm trán những vị khách có gương mặt kỳ dị.

Ở câu chuyện cuối, Hole, một nữ tu trẻ phát hiện có lỗ thủng trước cửa phòng. Cô tin rằng có ai đó đang theo dõi mình hàng đêm.

Các nữ chính đều gặp biến cố vào lúc nửa đêm. Ảnh: The Movie Database.

Kịch bản lan man, mơ hồ

Thông thường, nhà sản xuất thể loại phim hợp tuyển sẽ tìm cách liên kết các tuyến truyện riêng biệt, nhằm giúp mạch xem của khán giả không bị ngắt quãng.

Điển hình như nhiều tập trong Black Mirror, Sin City sẽ diễn ra trong cùng một thế giới, nơi yếu tố nhân - quả sẽ quyết định số phận mỗi nhân vật. Hay như ABCs of the Death, Love Death + Robots lần lượt dùng thứ tự bảng chữ cái và biểu tượng để dẫn dắt người xem. Cabinet of Curiosities dùng thông điệp "lòng tham con người" để kết nối.

Midnight Horror thiếu sự mạch lạc trong nội dung. Thay vì xây dựng kịch bản tinh tế để người xem cảm nhận được sự liên kết giữa 4 nhân vật, nhà làm phim cố "bẻ lái" để câu chuyện phải diễn ra vào nửa đêm. Điều này mang đến cảm giác gượng gạo, phi logic trong nhiều phân cảnh.

Kịch bản cố đẩy có chi tiết quái dị, máu me mà phớt lờ logic. Ảnh: IMDB.

Một trong những yếu tố làm nên giá trị riêng của phim ảnh Hàn Quốc là những câu thoại triết lý và thông điệp nhân - quả, song Midnight Horror có cách truyền đạt cứng nhắc, thậm chí là phản cảm. Trừ câu chuyện Save Yourself, các phim ngắn còn lại đều có tuyến nhân vật trung tâm là những cô gái vô tội, rơi vào bóng tối không lối thoát do tò mò.

Ở điện ảnh phương Tây, các phim kinh dị đang dần hướng đến giá trị nữ quyền, khi nữ chính được trang bị kỹ năng hay kiến thức đủ để đối đầu với kẻ ác hay thế lực siêu nhiên.

Ngược lại, nhà làm phim của Midnight Horror đi theo lối mòn khi để bốn vai chính bất lực trước nỗi ám ảnh của họ, khiến câu chuyện nặng tính sắp đặt, thiếu plot twist bất ngờ. Vì thế, tác phẩm làm phí tài năng diễn xuất của dàn kép chính, bởi trong số họ có những tên tuổi đang được quan tâm trong thị trường phim xứ kim chi như Kang Mi Na (Cafe Minamdang) hay Seo Yeong Hie (Bedevilled).

Hóa trang và kỹ xảo đều không ổn

Là sản phẩm chiếu rạp, song trên thực tế, Midnight Horror không đạt chuẩn điện ảnh. Xét về phần nhìn, phim thiếu những góc quay toàn để khắc họa bối cảnh, hay những cú lia máy thể hiện cá tính của đạo diễn.

Khi quay đặc tả mặt nhân vật, ê-kíp dường như chỉ chăm chăm vào việc xây dựng jump-scare (tình tiết hù dọa bất ngờ), khiến mỗi vai trong cả bốn phim ngắn thiếu sự phát triển tâm lý.

Hình ảnh của phim chỉ dừng ở chất lượng truyền hình. Ảnh: Hancinema.

Chưa kể, hóa trang và kỹ xảo của phim cũng tạm bợ. Tạo hình ma nữ trong Save Yourself na ná nhiều phim kinh dị khác của Hàn, trong khi trước đó tác phẩm đã cố cài cắm chi tiết mới lạ là âm thanh phát ra từ tổng đài cấp cứu SOS.

Hay như Home Shopping gây ấn tượng mạnh với gã MC khát máu cùng bọn tay sai đầu gấu bông. Tuy nhiên, phân cảnh nạn nhân làm động tác co giật khi bị nguyền rủa không được hỗ trợ bởi kỹ xảo, gây nên cảm giác giả tạo.

Phần hóa trang mang tính "gỡ gạc" thuộc về gương mặt quỷ cuối phim Strangers in a Convenience Store và lão già mù trong Hole. Hình ảnh trong Hole cũng được đầu tư tốt nhất, với bối cảnh biệt phủ xa hoa, cùng những bộ hanbok cách điệu.

Vốn dĩ, Midnight Horror là phim truyền hình 6 tập, kể về 6 câu chuyện khác nhau. Phiên bản điện ảnh lượt bỏ hai nội dung Cursed Order và The Night Stalker, để tác phẩm thuần tâm linh hơn. Điều này cũng khiến kịch bản phim thiếu tính đa dạng. Nói chung, đây sẽ là một phim kinh dị hợp tuyển đáng quên của điện ảnh Hàn.