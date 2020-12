4 cuốn sách về đầu tư khiến Warren Buffett tâm đắc

Warren Buffet được mệnh danh là nhà đầu tư thông minh nhất, nhì thế giới. Những cuốn sách ông gợi ý về chủ đề này đều là tác phẩm mà vị tỷ phú tâm đắc.

Nhiều năm trước, trong một bữa tối, Trey Lockerbie, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty Kombucha, Better Booch, đã gặp tỷ phú Warren Buffett. Trong cuộc trò chuyện với Sean Murray tại chương trình The Good Life phát ngày 14/12, Lockerbie tiết lộ nhân cơ hội này, anh đã hỏi vị tỷ phú một số câu về việc đầu tư.

Khi đó, Lockerbie còn là người đầu tư nghiệp dư. Ông hỏi Warren Buffet liệu những cuốn sách của Benjamin Graham - người từng là cố vấn cho vị tỷ phú - phải chăng đã lỗi thời trong thế giới hiện đại. Graham viết Phân tích chứng khoán (Security Analysis) vào năm 1934 còn Nhà đầu tư thông minh (Intelligent Investor) năm 1949.

Warren Buffet được xem là quái kiệt trong ngành tài chính với biệt danh “nhà tiên tri xứ Omaha”. Ông sở hữu hàng chục tỷ USD và luôn có các quyết định đầu tư chấn động thị trường thế giới.

Tỷ phú Warren Buffet. Ảnh: Getty Images.

Theo CNBC, Warren đã sử dụng chiến lược đầu tư giá trị của Graham trong nhiều thập kỷ. Chính vì vậy, trong cuộc trò chuyện với Lockerbie, vị tỷ phú vẫn khẳng định các tác phẩm của Graham là cuốn sách gối đầu giường và đáng đọc cho bất kỳ ai đam mê đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, ông gợi ý thêm hai cuốn sách khác từ nhà bình luận kinh tế quá cố George Goodman có bút danh Adam Smith.

Dưới đây là 4 cuốn sách về đầu tư mà Warren Buffet gợi ý đọc, theo tiết lộ của Trey Lockerbie.

Phân tích chứng khoán (Security Analysis) - Benjamin Graham, David Dodd

Hiện tại, Phân tích chứng khoán (Security Analysis) đã tái bản tổng cộng 6 lần tại nước ngoài. Trong đó, ở lần tái bản thứ sáu, cuốn sách có thêm lời đề tựa của ông trùm đầu tư Warren Buffet.

Cuốn sách khiến Warren Buffet bất ngờ và thán phục đến mức sau khi ông biết Graham, Dodd dạy tại Đại học Columbia, ông đã liên hệ và bày tỏ mong muốn tham gia những lớp học đó.

Bìa cuốn sách Security Analysis tái bản lần thứ 6. Ảnh: Amazon.

Vị tỷ phú tiết lộ đã đọc ít nhất 4 lần cuốn sách này kể từ năm 1940 và đây là “bản đồ đầu tư ông theo dõi trong 57 năm”. Ngay cả trong thế kỷ XXI, cuốn sách vẫn là kim chỉ nam cho thị trường chứng khoán, kinh tế đầy náo động.

Cuốn sách do giáo sư Đại học Columbia, Mỹ, Benjamin Graham và cha đẻ của đầu tư giá trị David Dodd xuất bản lần đầu tiên năm 1934.

Sau đó, phiên bản thứ hai của tác phẩm ra mắt vào năm 1940. Lần tái bản thứ sáu dựa trên nội dung của phiên bản năm 1940 và có bổ sung 200 trang tiểu luận sinh động, thực tế do những cây viết xuất sắc soạn thảo.

Đội ngũ này bao gồm các nhà đầu tư lỗi lạc, “cáo già phố Wall”, chuyên gia học thuật và nhiều cây viết tài chính hàng đầu thế giới. Những bậc thầy về đầu tư này giải thích lý do các nguyên tắc và kỹ thuật của cặp tác giả Graham - Dodd vẫn rất phù hợp ngay cả trong thị trường vô cùng khác biệt hiện nay.

Phân tích chứng khoán bao gồm 8 chương sách, do Benjamin Graham và David Dodd hợp tác viết lên. Nó được ví như “cuốn kinh thánh của đầu tư giá trị”. Cuốn sách đưa ra những bài học đắt giá trong đầu tư giá trị, khiến các nhà đầu tư có được sự tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan khi đối mặt với sự biến động thất thường.

Nhà đầu tư thông minh (Intelligent Investor) - Benjamin Graham

Tỷ phú Warren Buffet đã gợi ý về cuốn sách này nhiều lần. Buffett từng hài hước nói: “Trong tất cả khoản đầu tư mà tôi từng thực hiện, mua sách của Benjamin là tốt nhất, ngoại trừ việc ký vào hai tờ giấy đăng ký kết hôn".

Benjamin Graham được mệnh danh là nhà tư vấn đầu tư vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Ông giảng dạy và truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới.

Triết lý “đầu tư theo giá trị” của ông đã giúp các nhà đầu tư tránh khỏi những sai lầm, trang bị cách phát triển chiến lược dài hạn. Kinh nghiệm xương máu thực tế và sắc sảo mà cuốn sách mang lại đã giúp Nhà đầu tư thông minh được mệnh danh là "Kinh thánh của thị trường chứng khoán" ngay từ khi nó ra mắt độc giả vào năm 1949.

Hai cuốn sách của Adam Smith mà Warren Buffet tâm đắc. Ảnh: Amazon.

The Money Game - Adam Smith

Trong bài phỏng vấn với The Wall Street Journal năm 2014, Warren chia sẻ Adam Smith, đặc biệt trong The Money Game (tạm dịch: Trò chơi tiền bạc), “cực kỳ sâu sắc với giọng văn khéo léo và tinh tế”. Cuốn sách được xuất bản năm 1968.

Adam Smith lập luận thị trường chứng khoán nên được xem như một trò chơi và ông viết về nhịp sống tài chính sôi động của phố Wall vào những năm 1960.

The New York Times Book Review đánh giá The Money Game là “cuốn sách hay nhất nói về thị trường chứng khoán và tài chính”. Adam Smith chứng tỏ khả năng quan sát tài ba, kiến thức sâu rộng về các vấn đề tài chính. Điểm đặc biệt và cũng hấp dẫn nhất của cuốn sách này là giọng văn hài hước và ví dụ thông minh, dễ hiểu của tác giả.

Warren Buffet đánh giá cao “cách Adam Smith đặt ngón tay vào những thứ chưa ai xác định được trước đó. Adam Smith bị mắc kẹt với sự thật, nhưng anh ta biến chúng thành một địa ngục đầy thú vị”.

Supermoney - Adam Smith

Cuốn sách thứ hai mà Adam Smith gây ấn tượng với Warren Buffet là Supermoney, xuất bản năm 1972. Tác phẩm làm nổi bật thị trường chứng khoán trong những năm 1970, thậm chí tiểu sử của Buffet và vị trí của ông.

Byron R. Wien, nhà đầu tư người Mỹ và phó chủ tịch của Blackstone Advisory Partners, dành không ít mỹ từ về cuốn sách này.

"Không ai viết về quản lý tiền bạc với cái nhìn sâu sắc, hài hước và hiểu biết hơn Adam Smith", Amazon trích lời vị chuyên gia.

Ngay cả trong thế giới hiện đại, Supermoney vẫn có thể phù hợp và hữu dụng dù nó đã xuất bản cách đây gần 3 thập kỷ.