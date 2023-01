4 công việc làm thêm giúp người hướng nội kiếm hàng chục nghìn USD

Theo CNBC Make It, những công việc như làm khảo sát, bán quần áo, bán các mặt hàng in ấn và viết blog có thể giúp người hướng nội kiếm hàng chục nghìn USD.

Người hướng nội thích viết lách có thể làm thêm công việc viết blog. Ảnh: Technotification.

Trang CNBC Make It nhận định 4 công việc dưới đây sẽ phù hợp với tính cách của người hướng nội và có thể giúp họ kiếm thêm thu nhập.

Làm khảo sát

Nếu có thời gian rảnh rỗi và muốn chia sẻ ý kiến cá nhân, người hướng nội có thể cân nhắc tham gia các cuộc khảo sát trên những trang web như Survey Junkie và InboxDollars. Sau khi thực hiện xong, họ sẽ được trả phí bằng tiền mặt hoặc thẻ quà tặng.

Các bước để làm khảo sát trên những trang web này cũng tương đối đơn giản. Trước tiên, người dùng điền một số thông tin cá nhân để hiểu về nhân khẩu học và vị trí địa lý. Kế đến, họ cần xem các tùy chọn cho những cuộc khảo sát khác nhau liên quan đến bán lẻ, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm công nghệ và chăm sóc cá nhân… Mỗi khảo sát này thường mất khoảng 20 phút để hoàn thành.

Tuy nhiên, theo Jen Glantz - người sáng lập Bridesmaid For Hire và cũng là người sáng tạo của bản tin Monday Pick Me Up And Odd Jobs - mọi người sẽ không thể kiếm được hàng nghìn USD mỗi tháng khi làm công việc này. Hầu hết người thực hiện khảo sát chỉ kiếm được vài USD mỗi giờ. Nhưng số tiền đó có thể tăng lên và duy trì ổn định nếu mọi người không bận làm nhiều việc khác.

Bán quần áo

Trang CNBC Make It cho rằng trong trường hợp người hướng nội có một tủ đầy quần áo cần thanh lý, họ có thể cân nhắc bán chúng trên các trang web bán hàng.

Trước khi thực hiện công việc này, mọi người nên lướt qua từng trang web để xem có bao nhiêu mặt hàng giống những gì bản thân đang có, sau đó bắt đầu tạo một tài khoản và tự đăng chúng; đồng thời lưu ý chi phí vận chuyển và vật liệu vận chuyển, cũng như phí của từng trang web.

Người hướng nội có thể thay lý quần áo trên các trang website bán hàng. Ảnh: Woman's Day.

Bán các mặt hàng in ấn

Đối với những người hướng nội ngăn nắp và có khiếu thiết kế, trang CNBC Make It khuyên họ nên cân nhắc sử dụng các công cụ như Canva hay Google tài liệu để tạo lịch kỹ thuật số, danh sách kiểm tra hoặc thẻ nghỉ lễ và tự in ra để mọi người mua trên các website.

Rachel Jiminez bắt đầu mở cửa hàng Etsy năm 2019 và kiếm được gần 160.000 USD trên trang web vào năm 2021 nhờ bán các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số, trò chơi tìm đồ vật trong lễ Giáng sinh và nhiều mặt hàng khác. Thời gian đầu, cô thường dành 30 phút để ăn uống, đi chơi với đồng nghiệp vào buổi trưa và làm việc trên cửa hàng Etsy vào 30 phút sau.

Viết blog

Trong trường hợp người hướng nội thích viết lách và có nhiều điều để nói về một chủ đề nhất định, CNBC Make It cho rằng họ nên thử công việc viết blog trên trang web.

Tuy nhiên, CNBC Make It nhận định công việc này sẽ yêu cầu phải viết rất nhiều. Người hướng nội cũng có thể tìm kiếm cơ hội làm việc này theo cách cộng tác viết blog cho các trang web nổi tiếng.