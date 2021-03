4 con dao tốt cho các đầu bếp

Với những con dao này, bạn có thể sử dụng với đa dạng mục đích cùng mức giá hợp lý.

Phóng viên Lesley Stockton của New York Times đã dành khoảng 150 giờ nghiên cứu và cắt hơn 31 kg thực phẩm để đưa ra đánh giá về những con dao làm bếp tốt nhất. Dưới đây là danh sách 4 con dao tốt nhất do cây viết này lựa chọn.

1. Mac Mighty MTH-80 (Giá bán: 145 USD )

Con dao của Mac Knife được cây viết Stockton đánh giá cao. Ảnh: Mac Knife.

Đây là sản phẩm của Mac Knife, được hoàn thành bởi những thợ làm dao thủ công chuyên nghiệp từ xứ anh đào. Lưỡi dao làm từ hợp kim thép. Tổng chiều dài dao khoảng 32 cm, cán gỗ pakka, khá nhẹ.

"Đây là con dao tốt bậc nhất hiện nay với cạnh sắc, tay cầm thoải mái, đặc biệt trong việc băm nhỏ, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị đồ ăn. Phần lưỡi dao được làm rất tỉ mỉ nên chỉ cần được bảo quản tốt, nó có thể sắc trong thời gian dài". Stockton bình luận.

2. Tojiro DP F-808 (Giá bán: 85 USD )

Con dao với khả năng cắt rất "ngọt" được đánh giá cao. Ảnh: Bluejeanchef.

Con dao này là lựa chọn tuyệt vời cho tầm giá dưới 100 USD . Dao dài 20 cm với lưỡi làm từ thép không gỉ. Nó có khả năng chống vết bẩn và được thiết kế để người thuận tay trái cũng sử dụng dễ dàng.

"Tôi hài lòng về sản phẩm này hơn những con dao Đức trong bếp. Tôi đã dùng nó để cắt chân cừu, hay quả cà chua chín cũng khá dễ. Bữa sáng, tôi thường dùng dao cắt bánh quế cho con nhỏ. Các con dao thông thường khiến bánh vỡ vụn còn chiếc này lại rất ngọt", M.Cleveland - khách hàng trên Amazon bình luận.

Trong khi đó, Stockton nhận xét nó là con dao Nhật tuyệt vời nhất trong tầm giá. Cô đánh giá cao nó vì có lưỡi làm từ thép siêu cứng, sắc cạnh, cắt rất mịn... "Nó có thể cắt thịt mỏng như giấy", cây viết này chia sẻ.

3. Wüsthof Classic Ikon 8-Inch Chef's Knife (Giá bán: khoảng 190 USD )

Con dao Đức khá nặng nhưng khá dễ sử dụng. Ảnh: Walmart.

Con dao Đức cổ điển này được cây viết của New York Times xếp hạng 3. Giống như nhiều con dao Đức khác, sản phẩm này cũng khá nặng. So với Mac Mighty, con dao này nặng hơn tới 70 g.

"Tôi bị ấn tượng với cách con dao di chuyển nhẹ nhàng xung quanh các đường cong khi cắt vỏ bí ngô hay cam quýt. Tuy nhiên, so với Mac MTH-80, lưỡi dao này sẽ xỉn màu nhanh hơn", Stockton chia sẻ.

Trong khi đó, Jeff Finkelstein, khách hàng đã mua con dao này qua Amazon bình luận: "Tôi không thể thiếu nó trong bếp. Con dao này có thể cắt mọi thứ một cách dễ dàng. Khi vợ cũ của tôi rời đi, cô ấy đã mang đi gần hết những con dao tốt. Tôi và con gái đã đi học một lớp nấu ăn và được thầy giáo chỉ cho con dao này. Thật tuyệt vời, nó có thể làm được mọi thứ từ cắt rau củ đến cắt tỉa".

4. Victorinox Fibrox Pro Chef's Knife (Giá bán: 43 USD )

Con dao này còn nhiều hạn chế nhưng ưu điểm là đa dụng. Ảnh: Black Wolf.

Theo cây viết của New York Times, đây là con dao tốt nhất cho tầm giá dưới 50 USD . Nó khá đa năng cho mọi mục đích sử dụng. Tay cầm có kết cấu chống trượt, được thiết kế giúp giảm lực ở cổ tay, qua đó mang lại cảm giác thoải mái.

So với 3 lựa chọn bên trên, con dao này có phần cạnh không sắc bằng. Trong các thử nghiệm do cây viết của New York Times thực hiện, con dao này không đem lại cảm giác cắt ưng ý. Tuy nhiên, điểm cộng là nó rất đa dụng và có giá phải chăng.