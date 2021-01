4 cô gái mới trong hội người yêu, vợ cầu thủ Việt

Tháng 10/2020, nghi vấn hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My rộ lên khi cô gái này là tài khoản nữ duy nhất cầu thủ tuyển Việt Nam theo dõi trên Instagram. Tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Văn Hậu bất ngờ có mặt, lên sân khấu tặng hoa, ôm và động viên Hải My sau khi cô dừng chân ở top 10. Hậu vệ gốc Thái Bình cũng hộ tống mẹ Hải My đến tham dự sự kiện mà bạn gái làm vedette vào tháng 11 năm ngoái. Anh còn từng chụp ảnh thân thiết bên bố và em trai của Hải My. Ảnh: Nguyễn Thành.