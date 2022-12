4 chất giúp giảm di chứng sau khi say rượu

Tỉnh dậy sau cơn say khiến nhiều người đau đầu, mệt mỏi, mất nước... Phức hợp vitamin nhóm B, magiê, axit folic, chất điện giải có khả năng cải thiện các triệu chứng khó chịu này.

Những triệu chứng sau cơn say có thể bao gồm nhức đầu, chóng mặt, khát nước, mệt mỏi, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng hay âm thanh. Ảnh: Shutterstock.

Dịp cuối năm, đặc biệt trước, trong Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen uống rượu. Tình trạng say rượu vào lễ Tết khá phổ biến. Nó có thể gây bất tiện, thậm chí nguy hiểm nếu có các triệu chứng khiến cơ thể suy yếu nghiêm trọng.

Theo Eat This, gần đây, một bác sĩ ở Los Angeles đã chia sẻ về phương pháp chữa trị “hangover” (tạm dịch: Di chứng sau cơn say). Cô cho hay có cách hiệu quả để chữa đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, mất nước và các triệu chứng khác sau đêm dài uống rượu.

Về tính thực hư của các phương pháp này, Sally O'Neil, nhà dinh dưỡng học lâm sàng của nền tảng huấn luyện sức khỏe Status 8020, cho biết : “Những cách đó có thể giảm bớt cảm giác khó chịu sau say nhưng tùy thuộc vào liều lượng và độ tinh khiết của các chất bổ sung. Chúng có ít hiệu quả cho một số người, trong khi đối với người khác, chúng thật sự hữu dụng".

Hangover và các triệu chứng nguy hiểm

Hangover, di chứng sau khi say, là nhóm các triệu chứng khó chịu có thể xảy ra sau khi uống nhiều rượu. Những triệu chứng này có thể bao gồm nhức đầu, chóng mặt, khát nước, mệt mỏi, buồn nôn và nhạy cảm với ánh sáng hay âm thanh.

Tình trạng này có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng và có thể kéo dài trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày. Mặc dù nhiều người có thể xem hangover chỉ là sự bất tiện nhỏ, thực tế, tình trạng này có thể gây một số nguy hiểm như:

- Mất nước: Rượu là chất lợi tiểu. Vì thế, nó khiến cơ thể mất nước, gây ra các triệu chứng như khát nước, khô miệng và chóng mặt. Mất nước cũng dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng hơn như tổn thương thận và mất cân bằng điện giải.

- Gặp khó khăn khi ra quyết định: Rượu có thể làm giảm khả năng phán đoán và ra quyết định. Điều này dẫn đến hành vi nguy hiểm như lái xe trong tình trạng say xỉn.

- Các vấn đề sức khỏe lâu dài: Uống nhiều rượu có thể làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe mạn tính như bệnh gan và một số loại ung thư.

- Phản ứng với thuốc: Rượu có thể tương tác với một số loại thuốc, làm giảm hiệu quả hoặc thậm chí gây độc.

- Tai nạn và thương tích: Rượu làm giảm khả năng phối hợp và thời gian phản ứng, điều này làm tăng nguy cơ tai nạn và thương tích. Ví dụ, người đang say rượu dễ bị trượt ngã, hoặc bị tai nạn xe.

Uống nhiều rượu có thể khiến cơ thể mất nước, gây ra các triệu chứng như khát nước, khô miệng và chóng mặt. Ảnh: Secret-retreats.

Những chất giúp giảm di chứng sau khi say

Dưới đây là 4 chất có thể giúp bạn cải thiện những triệu chứng khó chịu sau khi say rượu

Phức hợp vitamin B

Phức hợp vitamin B đề cập đến nhóm 8 loại vitamin B đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Những vitamin này rất cần thiết để duy trì sức khỏe và tinh thần tốt, đồng thời chúng phối hợp với nhau để hỗ trợ các chức năng khác nhau của cơ thể.

Tám loại vitamin B là: Vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niaxin), vitamin B5 (axit pantothenic), vitamin B6 (pyridoxin), vitamin B7 (biotin), vitamin B9 (folate) và vitamin B12 (cobalamin).

Mỗi loại vitamin B đều có những lợi ích và chức năng riêng trong cơ thể. Ví dụ, vitamin B1 quan trọng cho quá trình chuyển hóa carbohydrate cũng như hoạt động bình thường của tim và hệ thần kinh.

Vitamin B3 giúp điều chỉnh mức cholesterol và cải thiện lưu thông, và vitamin B5 cần thiết cho việc sản xuất hormone và cholesterol.

Một trong những chức năng quan trọng nhất của vitamin B là sản xuất năng lượng. Chúng giúp chuyển đổi thức ăn thành glucose, sau đó được cơ thể sử dụng để tạo năng lượng. Nếu không có đủ vitamin B, cơ thể chúng ta có thể không sản xuất đủ năng lượng, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và suy nhược.

Magiê

Magiê là khoáng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể con người. Nó tham gia vào hơn 300 phản ứng enzym trong cơ thể và rất quan trọng với nhiều quá trình sinh lý, bao gồm sản xuất năng lượng, điều hòa chức năng cơ và thần kinh.

Một số lợi ích chính của magiê như:

- Magiê giúp điều chỉnh chức năng cơ và thần kinh. Nó liên quan đến việc truyền các xung thần kinh, sự co lại và thư giãn của các cơ. Đây là lý do tại sao magiê thường được sử dụng để điều trị các tình trạng như chuột rút cơ và đau đầu do căng thẳng.

- Magiê giúp sản xuất năng lượng cho cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo, đồng thời giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Axit folic

Axit folic còn được gọi là vitamin B9. Nó đóng vai trò trong việc sản xuất DNA và RNA, vật liệu di truyền của cơ thể, cũng như cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Axit folic cũng rất cần thiết cho quá trình tổng hợp hồng cầu và bạch cầu, giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Mặc dù axit folic được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm bao gồm rau lá xanh, các loại đậu và trái cây họ cam quýt, nhiều người có thể không nhận đủ chất dinh dưỡng này chỉ từ chế độ ăn.

Trong những trường hợp này, uống bổ sung axit folic có thể đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng quan trọng này.

Đồ uống điện giải

Đồ uống điện giải là đồ uống có chứa sự cân bằng của chất điện giải, khoáng chất và carbohydrate. Những thức uống này thường được sử dụng bởi các vận động viên và người tham gia hoạt động thể chất cường độ cao, vì chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì lượng nước thích hợp và hỗ trợ hoạt động thể chất.

Chất điện giải là khoáng chất có trong cơ thể và chịu trách nhiệm điều chỉnh các chức năng cơ thể khác nhau. Những khoáng chất này bao gồm natri, kali, magiê và canxi.

Khi đổ mồ hôi, chúng ta mất chất điện giải qua lỗ chân lông, có thể dẫn đến mất nước nếu không được bù đắp. Đây là lý do tại sao phải bổ sung chất điện giải sau khi tập thể dục hoặc sau đêm say rượu.

Một trong những lợi ích chính của đồ uống điện giải là giúp ngăn ngừa mất nước, tình trạng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như mệt mỏi, chuột rút cơ và chóng mặt.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi sau khi say rượu, hãy đảm bảo bù nước và cho mình thời gian để hồi phục. Và hãy nhớ rằng cách tốt nhất để tránh hangover là không uống quá nhiều rượu ngay từ đầu.