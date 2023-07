4 cách cải thiện làn da ngăm đen, xỉn màu

Da ngăm khiến các chị em mất tự tin, phải tìm cách cải thiện bằng nhiều phương pháp. Các nguyên liệu tại nhà như chanh tươi, lòng trắng trứng, nha đam... có thể giúp bạn.

Khi sở hữu làn da ngăm, xỉn màu, kém tươi sáng, nhiều chị em thiếu tự tin và tìm cách cải thiện. Cũng có nhiều cách giúp làm trắng da như là tắm trắng, dùng thuốc, tẩy da… nhưng các biện pháp này có thể để lại hậu quả lâu dài.

Vậy đâu là biện pháp dễ thực hiện, không tốn kém và an toàn?

Nguyên nhân khiến da ngăm đen

Da ngăm đen, xỉn màu, xuống sắc… có rất nhiều nguyên nhân. Ngoài yếu tố di truyền (vừa sinh ra đã sở hữu làn da sẫm màu), thói quen sinh hoạt và chăm sóc da không tốt... cũng góp phần làm da sậm màu như:

Thiếu ngủ

Sử dụng các chất kích thích quá nhiều: Uống rượu, hút thuốc, lạm dụng cafe…

Không thường xuyên chăm sóc da: Vệ sinh da kém, dưỡng da không đều…

Để làn da tiếp xúc với ô nhiễm: Da cháy nắng do không được che chắn bảo vệ, dẫn đến đen sạm, lão hóa nhanh; ô nhiễm với khói bụi, môi trường…

Biện pháp làm trắng da dễ thực hiện tại nhà

Với nàng sở hữu làn da ngăm đen do di truyền, ngay từ khi sinh ra đã có hàm lượng sắc tố melanin trong da cao hơn. Quá trình trưởng thành sắc tố này lại được sản xuất nhiều hơn làn da trắng sáng, khiến da càng sậm màu hơn.

Vì thế, việc làm trắng cho nàng sở hữu làn da ngăm đen do di truyền mất nhiều thời gian và công sức hơn nhiều so với phục hồi da cho nàng bị đen, sạm do cháy nắng.

Tuy nhiên, một làn da nâu nhưng tươi sáng, mịn màng cũng không kém phần quyến rũ.

Cách tốt nhất để da xỉn màu trở nên tươi sáng hơn là cần chăm sóc da thật tốt. Còn với làn da xỉn màu do thói quen sinh hoạt và chăm sóc da không đúng cách, chị em cần phải thay đổi các thói quen này.

Ngoài ra, các biện pháp đơn giản dưới đây, dễ thực hiện tại nhà, nếu kiên trì thực hiện cũng sẽ giúp các nàng nâng tông da, làm trắng da một cách tự nhiên, dù là da sẫm màu do di truyền hay da xỉn màu do cháy nắng…

Chanh tươi

Trong quả chanh tươi chứa hàm lượng vitamin C cùng các acid citric, acid ascorbic… Các hoạt chất này đã được chứng minh có tác dụng rất tốt giúp nâng tông da, ngăn ngừa sạm da.

Ngay với làn da ngăm đen do di truyền thì các hoạt chất này khi được sử dụng kiên trì và đúng cách cũng giúp cải thiện sắc tố da và giúp da mịn màng tươi sáng.

Chanh có thể giúp tăng sắc tố da.

Có thể sử dụng chanh tươi như sau:

- Cắt chanh tươi đã được rửa sạch thành lát mỏng, sau đó đắp các lát chanh này lên da mặt, da cổ, da tay… để như vậy khoảng 15 phút, sau đó bỏ lát chanh ra, massage da khoảng 5 phút rồi rửa sạch với nước mát. Cách ngày thực hiện một lần.

- Chanh tươi + lòng trắng trứng: Vắt lấy nước chanh (2-3 thìa nước cốt) rồi trộn đều cùng một lòng trắng trứng gà. Sau đó để tủ lạnh khoảng 30 phút để làm mát.

Sử dụng hỗn hợp đã được làm mát thoa lên da mặt, da cổ làm mặt nạ (hoặc bất kỳ vùng da nào trên cơ thể). Giữ nguyên như vậy khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước mát. Cách ngày thực hiện một lần.

- Chanh tươi + sữa chua: Lấy nước cốt một quả chanh trộn đều với sữa chua không đường. Sau đó đắp hỗn hợp lên da, để nguyên như vậy khoảng 15 phút rồi rửa lại sạch bằng nước mát. Cách ngày thực hiện một lần.

Lưu ý: Vitamin C và các acid có trong quả chanh ngoài tác dụng làm trắng sáng da còn có tác dụng tẩy da chết nhẹ và làm mòn da. Do đó, dù là sử dụng cách nào thì cũng chỉ nên sử dụng cách ngày hoặc có thể dùng xen kẽ 3 cách trên.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý sử dụng sản phẩm dưỡng da ngay sau khi làm sạch da. Ban ngày, bạn cần chống nắng thật kỹ, tránh để da bị kích ứng và bắt nắng nhiều hơn.

Nha đam

Nha đam (lô hội) có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Từ lâu người ta đã biết sử dụng nha đam như là nguyên liệu tự nhiên giúp chăm sóc sắc đẹp. Các hoạt chất trong nha đam giúp dưỡng ẩm và làm mờ các vết thâm mụn, làm trắng da nhờ khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của melanin.

Nha đam, một nguyên liệu được biết đến có thể giúp làm trắng da một cách tự nhiên.

Cách thực hiện như sau: Rửa sạch nhánh nha đam, rồi tách vỏ lấy phần bên trong của nhánh nha đam. Sau đó có thể thoa trực tiếp nha đam tươi lên mặt, để nguyên khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm. Mỗi tuần thực hiện 2 lần.

Lưu ý, nha đam tươi có thể gây kích ứng cho da, vì thế, nếu chị em có làn da nhạy cảm, nếu sử dụng lần đầu mà thấy da có biểu hiện dị ứng, ngứa, châm chích… thì không nên sử dụng biện pháp này.

Yến mạch + sữa tươi

Cả yến mạch và sữa tươi đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, protein, vitamin có tác dụng giúp da mịn màng, sáng trắng.

Trong sữa tươi còn có acid lactic với công dụng làm giảm sắc tố gây sạm và xỉn màu. Nếu mỗi tuần đắp mặt nạ với hỗn hợp yến mạch + sữa tươi 2 lần có thể giúp cải thiện và nâng tông màu da một cách rõ rệt.

Cách làm như sau: Dùng khoảng 30 ml sữa tươi không đường trộn đều với 2 thìa yến mạch (có thể dùng nhiều hơn nếu muốn dùng cho diện tích da nhiều), tạo thành hỗn hợp sệt sệt. Sau đó, bạn đắp lên vùng da cần dưỡng, để nguyên khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch với nước ấm.

Chanh tươi + sữa tươi + cám gạo

Ngoài các chất giúp nâng tông da có trong chanh tươi và sữa tươi đã nêu ở trên, trong cám gạo chứa hàm lưọng vitamin nhóm B rất cao, có tác dụng giảm mụn, loại bỏ tế bào chết, giúp da trắng hồng tự nhiên.

Cách làm như sau:

Lấy 2-3 thìa nước cốt chanh, 5 thìa bột cám gạo, một ít sữa tươi, trộn đều thành hỗn hợp sệt, mịn (có thể tăng số lượng lên cho đủ dùng với diện tích da). Thoa hỗn hợp lên vùng da cần chăm sóc, sau đó massage nhẹ nhàng khoảng 10 phút. Để nguyên như vậy trong 10 phút nữa, rồi vệ sinh da sạch với nước ấm.

Ngoài các nguyên liệu dễ làm nêu trên, các nàng muốn nâng tông màu da có thể bổ sung thực phẩm nhiều vitamin và tăng cường collagen cùng việc bảo vệ da trước tia UV bằng kem chống nắng. Bạn nên đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc quần áo dài khi đi ra ngoài trời nắng.