4 bữa tiệc và những khoản chi tốn kém cho đám cưới

Thảo Vân cùng chồng tổ chức 4 tiệc cưới, kéo dài 3 tuần, tiêu tốn hơn 500 triệu đồng. Cô cho rằng đây là giải pháp để vừa làm hài lòng cha mẹ, vừa có hôn lễ theo ý muốn.

Hôn lễ là dấu mốc thiêng liêng mà nhiều đôi yêu nhau đều muốn nghĩ về nó. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một đám cưới như ý mình, họ gặp rất nhiều khó khăn.

Một số phải dự trù, tính toán rất kỹ chi phí tổ chức. Số khác được cha mẹ hai bên hỗ trợ, nhưng e ngại các lễ nghi truyền thống.

Zing trò chuyện với 4 đôi trẻ đã hoặc đang chuẩn bị kết hôn để lắng nghe câu chuyện của từng cặp về đám cưới của họ và tổng kết chi phí cần có cho một hôn lễ.

4 tiệc cưới, hết 500 triệu đồng

Thảo Vân (25 tuổi, TP.HCM, chuyên viên marketing) - Trung Ân (33 tuổi, TP.HCM, chuyên viên marketing)

Thảo Vân và chồng chi 500 triệu, cố gắng làm hết 4 tiệc cưới để hài lòng bố mẹ 2 bên.

Chúng tôi quen nhau được một năm và sau đó quyết định đi đến hôn nhân.

Tôi biết có rất nhiều đôi không được quyền tự quyết trong đám cưới của mình, nhưng cả anh và tôi đều không muốn điều đó xảy ra.

Hai vợ chồng dành nhiều thời gian thuyết phục cha mẹ đôi 2 bên để được tổ chức hôn lễ theo ý thích. Tự tay chúng tôi tham gia vào 90% các khâu tổ chức hôn lễ.

Đa số mọi người có 2 tiệc cưới gồm lễ vu quy cho nhà gái và lễ tân hôn cho nhà trai.

Tuy nhiên, chúng tôi tổ chức đến 4 tiệc cưới, kéo dài trong 3 tuần. Sở dĩ nhiều ngày như vậy vì chúng tôi có sự thống nhất với gia đình để làm hài lòng đôi bên.

Theo đó, tiệc cưới của hai đứa gồm:

Private Wedding: Đây là tiệc cưới thân mật, do chúng tôi hoàn toàn tự quyết định và chi trả toàn bộ. Tiệc này chỉ giới hạn 50 khách là bạn bè đặc biệt của cả hai cùng sự có mặt của cha mẹ 2 bên.

Lễ vu quy: Tiệc chủ yếu gồm khách mời của họ nhà gái nên mọi khâu quyết định, tổ chức do bố mẹ tôi quyết định.

Lễ tân hôn: Tiệc nhà trai do cha mẹ chồng tôi làm chủ.

Tiệc báo hỷ: Tiệc này diễn ra ở quê của mẹ chồng của tôi nhằm thông báo tin mừng với họ hàng và người thân.

Bốn tiệc cưới này tiêu tốn khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, chúng tôi tốn kém hơn vì mua váy cưới và vest chú rể chứ không chọn đồ thuê sẵn.

Tôi mua 3 váy cưới hết 16 triệu đồng, may áo dài cưới, áo dài đám hỏi, giày cưới, phụ kiện thêm khoảng 24 triệu đồng. Chi phí trang phục cho chú rể cũng khoảng 38 triệu đồng bao gồm tuxedo, blazer, quần linen, giày tây, phụ kiện, vest…

Để lưu giữ kỷ niệm trong ngày trọng đại, tôi cũng chọn những gói quay chụp đầy đủ nhất từ hình phóng sự, video, ekip chụp ngoại cảnh… Tổng chi phí cho khâu này hết 148 triệu đồng.

Đắt đỏ nhất trong đám cưới chính là phần trang trí cho hôn lễ với hơn 200 triệu đồng. Tôi phải chi trả cho đám cưới riêng tư hết 104 triệu đồng bao gồm địa điểm tổ chức, đơn vị thiết kế sự kiện, âm thanh, đồ uống…

Đám hỏi, lễ vu quy, tân hôn, báo hỷ chỉ cần trang trí gia tiên, cổng chào nên chi phí thấp hơn, dao động 15-45 triệu đồng/tiệc.

Chi phí cho hôn lễ quả thực đắt đỏ, nhưng đây vẫn chưa bao gồm các phí khác như thuê nhà hàng tiệc cưới, đồ ăn bàn tiệc và các chi phí phát sinh khác.

Một tiệc cưới, hết 350 triệu đồng

Hà My (25 tuổi, TP.HCM, kinh doanh) - Hoài An (25 tuổi, TP.HCM, kinh doanh)

Hà My và chồng phải hoãn cưới vì dịch Covid-19, điều này làm một số chi phí phát sinh khiến cô mệt mỏi.

Đám cưới của tôi diễn ra đầy khó khăn vì dịch Covid-19. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 5/2021, tất cả các khâu chuẩn bị cho đến thiệp mời cưới đã in ra, nhưng cuối cùng phải hủy. Điều này làm chúng tôi tốn thêm nhiều chi phí phát sinh khác.

Đến tháng 3/2022, tôi mới quyết định tổ chức đám cưới lại. Lần này, dịch vẫn khá căng thẳng ở TP.HCM nên rất nhiều bạn bè của tôi đã không thể đến tham dự lễ cưới. Đây là điều khá đáng tiếc.

2 vợ chồng quyết định sẽ tự tổ chức đám cưới mà không cần sự hỗ trợ từ hai bên gia đình. Do đó, tôi cố gói ghém các khoản trong khả năng chi trả của cả hai. Tổng chi phí cho đám cưới khoảng 350 triệu đồng.

Do nhà trai và nhà gái đều ở TP.HCM, chúng tôi chỉ đãi một tiệc ở nhà hàng để tiết kiệm tối đa chi phí. Tôi đặt 42 bàn tiệc ở hết 250 triệu đồng, tuy nhiên khá vắng khách vì dịch bệnh.

Trang trí gia tiên, đám hỏi, mâm quả cho hai nhà hết 20 triệu đồng, xe hoa 10 triệu đồng, trang trí sảnh cưới hết 30 triệu đồng.

Ngoài ra, chúng tôi tốn khoảng 35 triệu cho các gói chụp ảnh xuyên suốt quá trình tổ chức hôn lễ. Tôi chọn mua áo cưới cho cô dâu và vest cho chú rể, hết khoảng 25 triệu đồng. Đó là chưa kể các chi phí khác như hoa cầm tay, phụ kiện, in ấn, trang trí trong đám cưới.

Một tiệc cưới ở quê, hết 150 triệu đồng

Nhật Trường (25 tuổi, Bình Thuận, đầu bếp) - Yến Nhi (24 tuổi, Bình Thuận, nhân viên bán hàng)

Yến Nhi và chồng tổ chức chung một hôn lễ ở quê nhà để ấm cúng và tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi vừa tổ chức hôn lễ vào đầu năm nay. Để chuẩn bị cho đám cưới này, tôi và chồng tính toán trong vòng 4 tháng.

Chồng tôi làm việc tại TP.HCM, nhưng cả hai đều cùng quê nên chúng tôi quyết định chỉ tổ chức một lễ chung ở quê nhà để tiết kiệm chi phí.

Đám cưới khá truyền thống với các bước rước dâu trong buổi sáng, làm lễ tại nhà trai, sau đó ra thẳng nhà hàng đãi tiệc.

Chúng tôi tốn khoảng 150 triệu cho đám cưới này. Phần lớn chi phí là do bố mẹ chồng tôi hỗ trợ.

Tiền trang trí cho hai bên gia đình là 20 triệu đồng, mua nhẫn cưới hết khoảng 8 triệu đồng. Chúng tôi chụp ảnh cưới pre-wedding đơn giản với giá khoảng 5 triệu đồng, chụp ảnh đám cưới, lễ rước dâu tốn thêm 10 triệu đồng.

Tôi nghĩ đám cưới cũng chỉ có một lần trong đời nên không thích mua váy cưới hay may đồ vì chỉ dùng rất ít, do đó chúng tôi thuê đồ may sẵn. Chi phí cho trang phục cô dâu, chú rể hết 10 triệu đồng.

Đám cưới ở quê không đắt đỏ như đám cưới ở thành phố. Chúng tôi đặt tiệc nhà hàng trong khoảng 2 triệu đồng/bàn.

Hôn lễ của tôi khá truyền thống, nhưng tôi nghĩ vậy là tốt vì cả hai đều không thích quá cầu kỳ, tốn kém cho vấn đề này. Tôi nghĩ đám cưới của mình đã đủ vui, ấm áp, hạnh phúc khi có sự có mặt của đông đảo họ hàng gia đình và bạn bè.

Chuẩn bị cưới, dự kiến 200 triệu đồng

Khánh Huy (28 tuổi, TP.HCM, chuyên viên sản xuất hình ảnh) - Tú Tú (31 tuổi, TP.HCM, kế toán)

Khánh Huy dự trù đám cưới của mình tiêu tốn khoảng 200 triệu đồng. Do tính chất công việc, anh được bạn bè hỗ trợ giảm bớt phần chi phí quay chụp trong hôn lễ.

Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay. Còn hơn 2 tháng nữa, nhưng hầu như mọi thứ đã được sắp xếp, chuẩn bị xong.

Chúng tôi dự trù kinh phí cho đám cưới này vào khoảng hơn 200 triệu đồng.

Tôi làm về sản xuất hình ảnh, quay phim không quá lo lắng về phần ảnh cưới, phóng sự cưới.

Đa phần, chúng tôi đều được bạn bè thân quen "trợ giá". Đây là phần tôi thấy mình "lời" nhất.

Chúng tôi đã tìm vài chỗ thi công, trang trí gia tiên, họ báo giá khoảng 25 triệu đồng cho cả hai bên gia đình. Tôi là phía nhà trai nên mua lễ cưới, vàng vòng cho nhà gái hết 120 triệu đồng, thêm nhẫn cưới khoảng 15 triệu đồng.

Cả hai cũng quyết định thuê đồ cho tối ưu chi phí. Mặc dù cũng rất thích được mặc đồ may đo riêng, tuy nhiên, tôi cảm thấy đây là thời điểm chưa thích hợp vì kinh tế còn eo hẹp. Do đó, tôi thuê 2 vest chú rể và 3 áo cô dâu, áo dài ăn hỏi… hết khoảng 25 triệu.

Do chưa thống nhất được số lượng khách mời, nên chúng tôi vẫn chưa đặt bàn tiệc. Nhưng tôi án chừng sẽ tốn khoảng hơn 100 triệu đồng.

Hiện tại, tôi và vợ mình khá bận rộn, vẫn chưa có thời gian chụp ảnh pre-wedding. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ sớm đi chụp trong tháng này để hoàn thành nốt các bước cho hôn lễ sắp tới.