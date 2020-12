4 bông hồng xinh đẹp, tài năng của HV Cảnh sát nhân dân

Quá trình học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Phượng giành được nhiều thành tích nổi bật như giải điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020; gương mặt tiêu biểu xuất sắc của nhà trường năm 2017-2018; huy chương vàng hội thi Hùng biện tiếng Anh và tìm kiếm tài năng năm 2017 cho sinh viên các trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc. Sắp tới, Phượng nhận công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Với Phượng, những thành tích chỉ là khởi đầu cho chặng đường sau này. Cô khẳng định bản thân phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.