38 doanh nghiệp Bình Dương cần tuyển gần 9.000 lao động

Có khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng từ đầu năm đến nay, Bình Dương đang nỗ lực kết nối cung - cầu lao động giúp người lao động dễ dàng tìm việc làm.

Tại Bình Dương có khoảng 28.000 lao động phải tạm ngưng hợp đồng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa cập nhật nhu cầu tuyển dụng của 38 doanh nghiệp với tổng số gần 9.000 công nhân lao động. Trong đó, 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực da giày, may mặc tại TX Bến Cát đang thông báo tuyển dụng số lao động lớn trên 1.000 lao động như Công ty TNHH giày Vĩnh Nghĩa, Công ty TNHH Panko Vina.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng hàng trăm lao động như: Công ty TNHH All Green Vina (KCN Mỹ Phước 3, TX Bến Cát) sản xuất lông mi nhân tạo đang tuyển dụng mới thêm 500 lao động; Công ty TNHH Yazaki EDS (Khu phố thống nhất 1, phường Dĩ An, TP Dĩ An) tuyển mới 500 lao động sản xuất dây dẫn điện ôtô...

Công ty TNHH LC Foods (TX Bến Cát) ngành nghề thực phẩm, Công ty TNHH điện tử thông minh TCL ngành nghề điện tử cần tuyển 200 lao động; Công ty TNHH King Chou VN cần tuyển 772 lao động trong lĩnh vực sản xuất lưới các loại...

Ngoài ra, các thông tin về nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp cụ thể được Liên đoàn Lao động tỉnh cập nhật trên Website: congdoanbinhduong.org.vn và trang Facebook Công Đoàn Bình Dương.

Hiện, UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo nhiều sở, ngành tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tìm kiếm thị trường mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm đơn hàng.

Theo thống kê, tỉnh ghi nhận khoảng 80.000 lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp và 240.000 người lao động bị giảm giờ làm. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng chủ yếu ở khối dệt may, da giày, sản xuất gỗ. Họ phải cắt giảm nhân sự do bị tác động xấu bởi tình hình thế giới không có đơn hàng.

Năm 2022, tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần của toàn tỉnh Bình Dương là hơn 229 tỷ đồng , tăng 7% so với năm 2021.