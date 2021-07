37 người tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm

Dù địa phương quyết dịnh dừng hoạt động kinh doanh karaoke, Đức vẫn mở cửa quán hát để phục vụ 37 người.

Rạng sáng 1/7, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Tân Quang kiểm tra đột xuất quán karaoke Nhật Quang do Đinh Quang Đức (33 tuổi) làm chủ.

Nhóm khách hát karaoke bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang chủ quán đang phục vụ chui 37 khách tại 5 phòng hát.

Theo kết quả xét nghiệm, 7 khách (3 nam, 4 nữ) dương tính với ma túy.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ để xử lý chủ quán hát và 37 vị khách về hành vi cố tình tập trung đông người và không chấp hành các quy định phòng chống dịch.

Trước đó, ngày 30/4, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke để phòng chống dịch Covid-19.