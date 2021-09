37 người bị mất liên lạc khi vào rừng

Trước bão số 5, nhiều người dân ở 2 xã Hương Phú, Thương Quảng (huyện Nam Đông), vào rừng để lấy cây mây. Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với họ.

Trưa 12/9, ông Trần Quốc Phụng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), cho biết địa phương này ghi nhận có 37 người dân đi rừng chưa liên lạc được sau bão số 5.

Theo đó, những người này trú ở 2 xã Hương Phú và Thượng Quảng (huyện Nam Đông). "37 người dân này chia thành nhiều nhóm để vào rừng hái lá, lấy mây. Khi vào rừng sâu, điện thoại của họ mất sóng nên đến giờ vẫn chưa liên lạc được", ông Phụng cho hay.

Tuyến tỉnh lộ 1B qua xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, bị ngập sâu. Ảnh: Đ.B.

Nhận tin báo của người nhà, lực lượng chức năng huyện Nam Đông đang tìm mọi cách liên lạc với những người này.

Do ảnh hưởng của bão Conson, ngày 11/9, Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to phổ biến 100-300 mm. Mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng trong tỉnh ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Tại huyện Phong Điền, mưa lớn khiến tuyến tỉnh lộ 11B qua xã Phong Xuân ngập sâu 70 cm kéo dài hơn 2 km, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nhiều xã như Phong Hòa, Phong Bình cũng bị ngập sâu do mưa lớn.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 29 ngôi nhà ở huyện Phong Điền, Quảng Điền.