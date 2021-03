‘365 ngày’, Robert Downey Jr. phải ẵm đề cử Mâm xôi Vàng

Theo tạp chí The Hollywood Reporter, ban tổ chức Mâm xôi Vàng mới công bố danh sách đề cử năm nay. Đây là sự kiện thường niên chuyên gọi tên các tác phẩm, cá nhân kém cỏi trong năm ở lĩnh vực điện ảnh.

Bộ phim Dolittle dẫn đầu danh sách đề cử khi có tên ở 6 hạng mục, bao gồm Phim truyện, Phim làm lại, Nam diễn viên chính (Robert Downey Jr.), Đạo diễn (Stephen Gaghan), Kịch bản và Bộ đôi màn ảnh tệ nhất.

Đầu năm 2020, Dolittle ra đời trong sự ghẻ lạnh của khán giả và giới phê bình. Bộ phim có Robert Downey Jr. đóng chính chỉ thu được 251 triệu USD , trong khi tiêu tốn tới 175 triệu USD để sản xuất. Trong đó, chỉ riêng thù lao dành cho ngôi sao lên tới 20 triệu USD .

Cũng phải ẵm 6 đề cử Mâm xôi Vàng năm nay là 365 Days - bộ phim Ba Lan chứa đựng nhiều cảnh phòng the và có kịch bản xoay quanh mối quan hệ độc hại giữa một ông trùm với một cô gái. Tác phẩm từng gây tranh cãi tới mức một bộ phận khán giả từng đòi Netflix gỡ phim.

Bất chấp dư luận phản đối, sự ăn khách của 365 Days khiến Netflix sớm đặt hàng thực hiện phần tiếp theo.

Bộ phim The Fantasy Island cũng phải ẵm 5 đề cử. Đây là “cú bước hụt” hiếm hoi của xưởng phim kinh dị Blumhouse khi tác phẩm bị gọi tên ở các hạng mục Phim truyện, Nữ diễn viên phụ (cả Maggie Q lẫn Lucy Hale), Kịch bản và Phim làm lại tệ nhất.

Mới nhận đề cử Quả cầu Vàng, nhưng Music do nữ ca sĩ Sia làm đạo diễn cũng bị Mâm xôi Vàng réo tên.

Trên thực tế, cơ hội đến từ Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood hồi tháng 2 mới là điều gây bất ngờ, bởi truyền thông quốc tế sau đó đều lên án tác phẩm. Music phải nhận bốn đề cử Mâm xôi Vàng, trong đó có Phim truyện tệ nhất.

Danh sách đề cử Mâm xôi Vàng 2021

Phim truyện tệ nhất

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Nam diễn viên chính tệ nhất

Robert Downey, Jr. trong Dolittle

Mike Lindell trong Absolute Proof

Michele Morrone trong 365 Days

Adam Sandler trong Hubie Halloween

David Spade trong The Wrong Missy

Nữ diễn viên chính tệ nhất

Anne Hathaway trong The Last Thing He Wanted và Roald Dahl's The Witches

Katie Holmes trong Brahms: The Boy II và The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson trong Music

Lauren Lapkus trong The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka trong 365 Days

Nữ diễn viên phụ tệ nhất

Glenn Close trong Hillbilly Elegy

Lucy Hale trong Fantasy Island

Maggie Q trong Fantasy Island

Kristen Wiig trong Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler trong Music

Nam diễn viên phụ tệ nhất

Chevy Chase trong The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani trong Borat Subsequent Moviefilm

Shia LeBeouf trong The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar trong Iron Mask

Bruce Willis trong Breach, Hard Kill và Survive the Night

Kết hợp màn ảnh tệ nhất

Maria Bakalova & Rudy Giuliani trong Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr. & màn giả giọng xứ Wales trong Dolittle

Harrison Ford & chú chó kỹ xảo trong Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade trong The Wrong Missy

Adam Sandler & giọng nói của anh trong Hubie Halloween

Đạo diễn tệ nhất

Charles Band với ba phim Barbie & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes với 365 Days

Stephen Gaghan với Dolittle

Ron Howard với Hillbilly Elegy

Sia với Music

Kịch bản tệ nhất

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Phim làm lại, ăn theo hoặc hậu truyện tệ nhất

365 Days (ăn theo Fifty Shades of Grey)

Dolittle (làm lại)

Fantasy Island (làm lại)

Hubie Halloween (làm lại, ăn theo Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (hậu truyện)