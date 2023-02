36 giờ truy bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Lên kế hoạch hoàn hảo để trộm 100 lượng vàng trong tiệm vàng ở quận 12, Phạm Văn Nu không ngờ mình bị Công an TP.HCM bắt giữ trong vòng 36 giờ gây án.

Ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tạm giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Nu là nghi phạm trộm 100 lượng vàng trong tiệm vàng ở quận 12 và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 và Công an tỉnh Bình Dương bắt hôm 31/1.

Nghi phạm bất ngờ khi sa lưới

Sáng 29/1, Công an quận 12 nhận tin báo của bà M.T.P.D. (chủ tiệm vàng ở quận 12) về việc tiệm vàng bị trộm đột nhập, lấy đi lượng lớn vàng. Theo nạn nhân, số tài sản bị mất gồm 88 lượng vàng trang sức 18k, 25 lượng vàng trang sức 24k (ước tính tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng ).

Xác định vụ trộm có tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận 12 nhanh chóng truy bắt, không để kẻ trộm kịp tẩu tán tài sản.

Phạm Văn Nu đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Ảnh: Camera an ninh.

Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định nghi phạm là nam giới, vóc dáng cao, gầy, mặc áo khoác dài tay, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang, mang balô to màu đen. Người này leo trụ điện rồi đột nhập vào bên trong tiệm vàng để lấy tài sản. Sau khi gây án, người này đi bộ về hướng ngã tư Ga, sau đó thuê xe ôm chở đi.

Từ những dấu vết tại hiện trường và tài liệu thu thập, ban chuyên án xác định đây là kẻ trộm chuyên nghiệp, rất có thể đã gây ra nhiều vụ trộm khác. Xâu chuỗi các dữ kiện, khoanh vùng những người trong diện nghi vấn, cảnh sát nhận định nghi phạm chính là Phạm Văn Nu.

Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương mật phục xung quanh khu nhà trọ Nu đang ở tại căn nhà trọ trên đường D1, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nghi phạm chạy xe máy về gần khu trọ, cảnh sát liền ập vào khống chế.

“Khi bị bắt, Nu tỏ ra bất ngờ. Người này không nghĩ mình sa lưới chỉ sau 36 giờ gây án”, một cán bộ điều tra chia sẻ.

Kế hoạch trộm vàng bị "phá sản"

Theo cảnh sát, trước khi thực hiện “phi vụ” trên, Nu từng là khách đến tiệm vàng này để giao dịch. Quá trình này, nghi phạm thấy tiệm vàng không có bảo vệ, nhân viên cũng là thành viên trong gia đình, cạnh tiệm vàng có cột điện thuận lợi cho việc đột nhập. Ngoài ra, Nu đoán tiệm vàng vừa nhập lượng lớn vàng để bán ngày vía thần tài. Do đó, Nu quyết định ra tay.

Tối 28/1, Nu bắt xe ôm từ Bình Dương đến đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Anh ta yêu cầu tài xế dừng cách tiệm vàng một đoạn, rồi đi bộ tới. Sau đó, nghi phạm leo từ cột điện vào bên trong như tính toán trước đó, rồi gom sạch số vàng bên trong tiệm.

Sau khi gây án, nghi phạm không về ngay nhà trọ, mà tiếp tục đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Cụ thể, người này đi bộ đến bến xe ngã tư Ga, sau đó thuê xe ôm chở đi được một đoạn rồi dừng lại. Nghi phạm tiếp tục đi bộ vào các khu vực khuất camera, rồi thuê xe ôm để tẩu thoát về tỉnh Bình Dương.

Khi về đến nhà trọ, Nu cất số vàng vừa trộm được trên gác mà không thông báo cho bạn gái sống chung. Khi Nu bị bắt, cảnh sát khám xét nhà trọ, thu giữ toàn bộ tang vật mà nghi phạm chưa kịp tiêu thụ.

“Nu là kẻ trộm chuyên nghiệp, từng gây ra nhiều vụ trộm vàng khác mà chưa bị bắt giữ. Nghi phạm có kế hoạch cụ thể và gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, ban chuyên án đã ngày đêm truy xét, bắt nhanh nghi phạm khi anh ta chưa kịp tẩu tán tài sản”, cán bộ điều tra chia sẻ.

Nu bị bắt sau 36 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Thành công của chuyên án trên cho thấy tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng của Công an TP.HCM. Đơn vị kiên quyết không để tội phạm nằm ngoài vòng pháp luật, đồng thời bảo vệ bình yên cho người dân cũng như giữ vững niềm tin của nhân dân đối với lực lượng cảnh sát.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM khuyến cáo các tiệm vàng cần thuê bảo vệ canh giữ 24/24, bảo trì camera và các chuông báo động để tránh bị kẻ trộm nhắm đến.