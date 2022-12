35 hình xăm của Sam Smith

Ca sĩ 78 tuổi bị sơ tán khỏi sân khấu khi đang hát

0

Patti LaBelle - chủ nhân ca khúc "On My Own" - cùng toàn bộ khán giả bị sơ tán khẩn cấp trong sự kiện âm nhạc tại Milwaukee vì nhà hát bị đe dọa đánh bom.