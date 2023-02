32 tuổi mới mất nụ hôn đầu

Ở tuổi 32, Allora Campbell đến từ Rochester (New York, Mỹ) chưa bao giờ hẹn hò hay có nụ hôn đầu, NY Post đưa tin. Cho đến gần đây, cô mới quyết định gặp gỡ một chàng trai ngoài đời thực.

Campbell thừa nhận mình là người không có niềm tin vào chuyện tình cảm và cảm thấy bản thân tụt hậu so với những kỳ vọng của xã hội về chuyện hẹn hò.

Thay vào đó, người phụ nữ dồn toàn bộ sức lực và mối quan tâm vào chuyện xây dựng sự nghiệp và đi du lịch. Tuy vậy, việc không có bạn trai hay cũng không tham gia hò hẹn trong suốt nhiều năm vẫn khiến cô gái nghi ngờ về giá trị bản thân.

"Tôi thường tự chất vấn rằng liệu mình có đủ tốt không khi chưa có mối tình nào. Tôi nghĩ rằng nữ giới là để theo đuổi hoặc sẽ hay có những buổi gặp gỡ lãng mạn với đối phương. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra với tôi, chưa có chàng trai nào chủ động tán tỉnh tôi trước", cô gái bày tỏ.

Campbell từng nhiều lần cố gắng tìm kiếm bạn trai thông qua các ứng dụng hẹn hò, mai mối trực tuyến. Song, các trải nghiệm phần lớn là tồi tệ và cô gái đã xóa chúng khỏi điện thoại.

"Các trải nghiệm đều diễn ra online nhưng vẫn khiến tôi sợ hãi khi nhớ đến", cô cho hay.

Đến cuối năm ngoái, khi ở trong kỳ nghỉ Giáng sinh, Campell quyết định tải xuống ứng dụng hẹn hò lại một lần nữa.

“Tôi yêu cuộc sống hiện tại, nhưng tôi muốn thử hẹn hò. Tôi đã dành rất nhiều năm để lo lắng về việc mọi người nghĩ gì về mình. Điều đó không có ích gì cho bản thân. Mục tiêu của tôi chỉ là hẹn hò và cảm thấy đủ thoải mái để làm như vậy. Nếu tôi không dám làm, đời sống tinh thần của tôi sẽ không bao giờ thay đổi", cô chia sẻ.

Cuối cùng, Campbell cũng kết nối thành công với một chàng trai trên ứng dụng, cả hai hẹn gặp mặt nhau ngoài đời hồi tháng 1.

“Tôi đã rất sợ hãi trong buổi hẹn hò đầu tiên. Thế nhưng, anh ấy rất tử tế và tôn trọng khi tôi thú nhận mình chưa từng hẹn hò trước đó. Tôi đã có nụ hôn đầu tiên và nó thực sự rất ngọt ngào".

Tính đến nay, cả hai có 4 lần gặp mặt sau đó. Hiện tại, Campell quyết định chia sẻ nhiều hơn về "kinh nghiệm không hẹn hò suốt nhiều năm" của mình một cách rộng rãi, để khuyến khích những người giống cô có thêm sự tự tin.

“Có cảm giác như bạn đang mang theo một bí mật đen tối sâu kín. Việc thú nhận điều đó khiến tôi thấy dũng cảm hơn. Đó không phải là điều khiến tôi thấy xấu hổ nữa", cô khẳng định.

“Chuyện tình cảm vốn không có mốc thời gian. Không có gì sai trái khi bắt đầu hẹn hò lãng mạn ở giai đoạn mọi người cho là đã muộn", người phụ nữ nói thêm.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.