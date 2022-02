32 người sử dụng ma túy trong quán ăn

Kiểm tra quán ăn tại thành phố Tân An, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 32 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 22/2, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An, cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 32 người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ăn trên đường số 2, khu dân cư Thái Dương, phường 6.

Khoảng 0h15 ngày 20/2, Công an thành phố Tân An phát hiện 32 người (26 nam, 6 nữ) dương tính với chất ma túy tại quán ăn trên. Những người này thừa nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an phát hiện có 4 viên ma túy dạng viên nén, 3 gói nylon chứa ma túy dạng tinh thể và 3 ly chứa ma túy dạng bột.

Công an thành phố Tân An đang làm việc với chủ quán và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.