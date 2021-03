30 tổ chức kêu gọi Mỹ chia sẻ hàng trăm triệu liều vaccine sẽ dư

Một liên minh các tổ chức phi chính phủ đang ra sức kêu gọi Tổng thống Joe Biden phát triển kế hoạch chia sẻ hàng trăm triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước trên thế giới.

Trong một bức thư gửi đến Tổng thống Joe Biden ngày 26/3, 30 tổ chức phi chính phủ (NGO) - trong đó có ONE Campaign, International Rescue Committee, Catholic Relief Services và Save the Children - đã kêu gọi chính quyền Mỹ cam kết chia sẻ số vaccine dư thông qua chương trình hợp tác phân phối vaccine Covid-19 toàn cầu (COVAX), theo AP.

Trong thư, các NGO mong muốn chính quyền Biden giải quyết vấn đề pháp lý liên quan việc các nhà sản xuất vaccine Mỹ có thể gặp phải khi chia sẻ vaccine với thế giới và vạch ra lộ trình khi nào COVAX có thể phân phối vaccine Mỹ, nhằm nhanh chóng phân phối vaccine ra các nước khác một khi nhu cầu vaccine ở Mỹ được đáp ứng.

“Hầu hết người dân Mỹ sẽ được tiêm phòng trong vài tháng tới. Do đó, với số lượng vaccine dư, Mỹ là nước duy nhất có khả năng đẩy nhanh công tác phòng chống đại dịch trên toàn cầu bằng cách chia sẻ chúng với các nước”, các NGO viết trong thư.

Hôm 25/3, ông Biden đã vạch ra mục tiêu cung cấp 200 triệu liều vaccine trong vòng 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Theo đó, tất cả người trưởng thành ở Mỹ sẽ được tiêm phòng trước ngày 1/5 và Mỹ có đủ vaccine cho toàn bộ người dân nước này vào cuối tháng 7.

Tổng thống Biden tại buổi họp báo vào ngày 25/3, buổi họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AP.

Để đạt được các mục tiêu này, chính quyền Biden đã đăng ký mua 150 triệu liều vaccine của các hãng Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson, hơn cả số dân hiện tại ở Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng đã đặt hàng 110 triệu liều vaccine Novavax và 300 triệu liều của hãng AstraZeneca (dù nước này chưa phê duyệt Novavax và AstraZeneca).

Điều này khiến Mỹ có thể dư hàng trăm triệu liều vaccine Covid-19. Với Mỹ, lượng vaccine dư thừa này là "sự linh hoạt cần thiết” nhằm đối phó với bất kỳ sự thiếu hụt nào trong tương lai.

Mặc dù ông Biden đã đề nghị Mỹ đóng góp tài chính cho COVAX, Mỹ vẫn chưa chia sẻ bất kỳ liều vaccine nào, ngoại trừ 4 triệu liều vaccine AstraZeneca cho các nước Canada và Mexico.

Theo ước tính, số ca tử vong do Covid-19 có thể tăng gấp đôi nếu các quốc gia phát triển độc quyền những liều vaccine đầu tiên thay vì đảm bảo chúng được phân phối đồng đều trên toàn cầu. Bên cạnh đó, việc tích trữ vaccine có thể khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại lên đến 9,2 tỷ USD và các nước giàu có sẽ phải gánh chịu một nửa thiệt hại này.