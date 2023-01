30 giây đột kích sào huyệt cờ bạc nửa tỷ USD

Khoảng 30 giây, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đột kích khống chế, bắt giữ 395 con bạc, tiền giao dịch lên đến hơn 12.600 tỷ đồng tại khu đô thị Our City (Hải Phòng).

Có duyên với nhiều chuyên án lớn đấu tranh tội phạm công nghệ cao là người nước ngoài, đại úy Vũ Ngọc Quỳnh (SN 1988), Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an - sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) - xác lập năm 2019.

Đây là chuyên án đặc biệt, tiêu biểu của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như của Công an TP Hải Phòng, nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ xuyên quốc gia gây chấn động dư luận, mà sào huyệt của chúng nằm trong khu đô thị Our City (Hải Phòng), bắt giữ 395 con bạc, số tiền giao dịch lên đến hơn 12.600 tỷ đồng .

Hơn 1 tháng ẩn mình

“Từ tháng 6/2018, hoạt động đánh bạc online tại Our City đã manh nha. Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) phát hiện nhiều đường truyền được lắp đặt tại đây trong khi chỉ có một số người nước ngoài. Số lượng đường truyền tăng lên nhanh cũng là thời điểm Cục A05 bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định trong khu đô thị Our City có dấu hiệu đánh bạc online. Kết hợp với những thông tin thu thập trước đó, Công an TP Hải Phòng đã điều tra và xác định các dấu hiệu nghi vấn.

Nhiều người nước ngoài hoạt động tập trung trong từng căn hộ, ít khi ra ngoài, nếu ra chủ yếu vào ban đêm. Người Việt Nam tới cổng, bảo vệ sẽ thông báo bên trong không còn căn nhà nào trống và yêu cầu ra ngoài, không thể vào trong được”, đại úy Vũ Ngọc Quỳnh nhớ lại.

Chuyên án được xác lập và triển khai, Công an TP Hải Phòng chỉ có 7 người được biết. Công an TP Hải Phòng được giao nhiệm vụ cử cán bộ có kinh nghiệm, tinh thông nghiệp vụ trinh sát, nhằm xác định chính xác hoạt động phạm tội, phương thức, thủ đoạn hoạt động và sơ đồ tòa nhà để lực lượng đột kích có thể triển khai nhiệm vụ thuận lợi, hạn chế những tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Khu đô thị Our City từng là trung tâm cờ bạc công nghệ cao xuyên quốc gia bị Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng triệt xóa.

Công tác trinh sát hiện trường cho thấy, việc giám sát từ bên ngoài khu đô thị không mang nhiều kết quả, do các nghi phạm hoạt động biệt lập, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống camera giám sát và lực lượng bảo vệ chuyên trách 24/24h. Do đó, Ban Chuyên án xác định phải trinh sát bên trong sào huyệt của tổ chức tội phạm này. Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ vô cùng nặng nề và có phần nguy hiểm đó.

“Kết cấu 9 tòa nhà đã được thay đổi, có hệ thống camera giám sát, cửa được mã hóa và lực lượng bảo vệ 24/24h. Người Việt Nam gần như không thể vào bên trong. Khu đô thị Our City cũng là một trong những dự án FDI của TP Hải Phòng. Nếu bị lộ hoặc xác định sai hoạt động phạm tội có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố”, đại úy Quỳnh chia sẻ.

Rất nhiều áp lực đối với người cán bộ công an trẻ, bởi nhiệm vụ anh được giao rất đặc biệt, có thể nói mang tính quyết định tới thành công của chuyên án. Điều khiến anh lo lắng nhất là nếu sơ suất, không chỉ bản thân bị kiểm điểm, kỷ luật mà uy tín của Công an thành phố, Bộ Công an cũng bị ảnh hưởng.

Hơn 30 giây đột kích

Tháng 7/2019, sau gần một tháng thực hiện nhiệm vụ, đại úy Vũ Ngọc Quỳnh đã trả lời được 2 câu hỏi quan trọng: Số lượng con bạc và sơ đồ thiết kế các tòa nhà có hoạt động đánh bạc trong khu đô thị Our City.

Lúc xác định được số lượng con bạc, đại úy Quỳnh cùng lãnh đạo Ban Chuyên án đều bất ngờ vì số người rất lớn. Nếu anh không báo cáo, tham mưu cho Ban Chuyên án khẩn trương lên phương án phá án, số lượng các con bạc sẽ còn tiếp tục tăng nhanh, khiến cho việc phá án trở nên rất khó khăn.

Nắm bắt thời gian, phương thức hoạt động của các nghi phạm thường hoạt động vào buổi chiều cho tới hết đêm, để có đủ bằng chứng phạm tội quả tang, đại úy Quỳnh đề xuất thời gian phá án lúc đầu giờ chiều, khi các con bạc đang hoạt động và phương án được chấp thuận.

Đầu giờ chiều 27/7/2019, cảnh sát đột kích, khống chế các con bạc bên trong Khu đô thị Our City.

Đầu giờ chiều 27/7/2019, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng tập trung tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế và Khu Liên hợp thể thao TP Hải Phòng. Tính bí mật của chuyên án được giữ đến phút chót, cho đến khi lãnh đạo Ban Chuyên án phát lệnh phá án.

“Trước đó, để tránh đánh động cũng như làm xáo trộn mọi hoạt động tại thành phố, lãnh đạo công an thành phố đã dựa trên một sự kiện khác để huy động 100% quân số là công an các quận, huyện tham gia ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, trong đó có quận Dương Kinh, nơi khu đô thị Our City tọa lạc. Trước thời điểm phá án, các cán bộ, chiến sĩ mới được thông báo nhiệm vụ và phải thu hết điện thoại để đảm bảo tính bảo mật của chuyên án”, đại úy Vũ Ngọc Quỳnh tâm sự.

14h05 cùng ngày, sau khi phát lệnh phá án, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng đột kích vào khu đô thị Our City, theo đúng sơ đồ đã được đại úy Vũ Ngọc Quỳnh vẽ từ trước. Trong đó, căn chính diện là tòa nhà trụ sở, trung tâm điều hành như một hội trường lớn, có thời điểm 80-100 người làm việc tại đây. Tòa nhà này có một cửa chính ra phía sau, đại úy Quỳnh đề xuất một số cán bộ, chiến sĩ chạy vòng chốt cửa, không cho kẻ nào chạy thoát thân.

“Khi thấy cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, các nghi phạm ngồi yên. Chỉ hơn 30 giây, gần 400 con bạc bị lực lượng công an khống chế, bắt quả tang khiến họ không kịp trở tay để có thể ngắt cầu dao, hủy dữ liệu hay chạy thoát thân. Tôi cũng tính trước phương án một số phòng chưa được mở để triển khai lực lượng trèo vào bên trong, nhanh chóng khống chế từng nghi phạm. Nếu chậm, chúng có thể ngắt cầu dao hoặc cắm USB phá hủy hoàn toàn hệ thống dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ phạm tội”, đại úy Vũ Ngọc Quỳnh nói.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Số tiền tổ chức cờ bạc này giao dịch trên hệ thống hơn 12.000 tỷ đồng .

Ngoài lực lượng chủ công là Công an TP Hải Phòng, A05 (Bộ Công an), chuyên án này cũng phải huy động hơn 200 phiên dịch viên để phục vụ công tác đấu tranh, lấy lời khai của các “con bạc”.

Hơn 3 năm sau chuyên án CNC4, không chỉ với đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, mà với nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Phòng, đây là chuyên án lớn nhất từ trước tới nay họ tham gia.