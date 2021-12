3 villa dưới 5 triệu đồng/đêm gần Hà Nội

Chi phí rẻ, khoảng cách gần là những tiêu chí được nhiều người dân thủ đô đặt ra cho chuyến nghỉ dưỡng cuối năm.

Dịch bệnh khiến các chuyến đi chơi thêm nhiều nỗi lo. Hiện nay, đa số thích các khu nghỉ dưỡng ít người, đẹp, hòa mình cùng thiên nhiên nhưng chi phí phải tiết kiệm. Lý do là kinh tế nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng do đợt dịch kéo dài vừa qua. Với các tiêu chí trên, đây là 3 villa bạn có thể tham khảo.

Sky Venus Đại Lải

Địa chỉ: Khu B Flamingo Đại Lải Mức giá ngày thường: Khoảng hơn 3 triệu đồng cho nhóm 10-15 người

Ảnh: Anh Tú.

Villa này nằm trong khu B Flamingo Đại Lải nên cảnh quan chưa được hoàn thiện nhiều. Tuy nhiên, đổi lại, bạn sẽ được tận hưởng sự yên tĩnh, không khí trong lành và không phải tiếp xúc với nhiều vị khách khác.

Về cảnh quan, do còn một số chỗ đang xây dựng nên ngoại cảnh xung quanh chưa đặc sắc lắm (bù lại có khu hồ view đẹp). Sau khi hoàn thiện chung toàn khu, trải nghiệm ở villa có thể hấp dẫn hơn.

Villa có 3 tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi cho buổi nghỉ dưỡng nhóm. Tổng cộng 3 phòng ngủ trong villa và phòng khách cũng có thể "trưng dụng" làm phòng ngủ luôn nếu nhóm bạn cần. Nhìn chung, nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ là điều không phải lo cho nhóm 10-15 người khi chọn villa này.

Vệ sinh bên trong nhìn chung cũng sạch sẽ. Điểm đáng tiếc khi vào ngày chúng tôi đi chơi, loa của villa lại hỏng. Tuy nhiên, do có mang loa theo nên đây không phải vấn đề lớn. Ngoài ra, quanh khu villa (đi khỏi cổng vào) cũng có nhiều hàng tạp hóa ven đường nên bạn có thể mua thêm đồ nếu thiếu.

Điểm nhấn của căn villa là khu hồ bơi riêng. Chủ căn cũng bố trí thêm phao "sống ảo" hoặc thuyền SUP để bạn có thể chụp ảnh ở đây. Ngoài ra, villa có hệ thống thác nước chảy thẳng xuống hồ bơi khiến khung hình thêm ấn tượng. Tuy nhiên, do bể ngoài trời, không có nước nóng nên việc bơi hay chụp ảnh lúc này tương đối khó. Bạn có thể "quên mình" vì nghệ thuật nếu muốn do tầm trưa nhiệt độ cũng ấm hơn.

Điểm cộng khác của villa là phòng xông hơi khô. Khách thuê phòng có thể sử dụng miễn phí 45 phút. Trải nghiệm này khá đáng giá khi tiết trời miền Bắc đang ngày càng lạnh hơn. Villa được thiết kế với tông trắng, xanh chủ đạo, đem đến cảm giác hiện đại và những bức ảnh check-in "xịn xò". Nhìn chung, ngoài ngoại cảnh toàn khu chưa hoàn thiện, đây là villa tốt trong tầm tiền.

Xanh Villa Hòa Bình

Địa chỉ: Xã Hòa Hợp, Lương Sơn, Hòa Bình Mức giá ngày thường: Từ 2 triệu đồng cho nhóm 8-16 người

Ảnh: Xanh Villa.

Homestay nhỏ xinh này nằm ở vị trí biệt lập, bao phủ xung quanh là cây xanh, cánh đồng, mang đến trải nghiệm hòa mình cùng thiên nhiên cho du khách. Đây có thể xem là nơi lý tưởng để "đi trốn" khói bụi và những ồn ào của thành phố.

Điểm cộng này cũng có thể xem là điểm trừ. Do cách xa khu dân cư (cách trung tâm tới 4 km) nên việc đi chợ khá vất vả. Thực ra, villa có dịch vụ đặt đồ ăn và đi chợ hộ. Kinh nghiệm là bạn nên hỏi kỹ khi đặt villa về khoảng cách tới khu dân cư, có dịch vụ đi chợ hộ để tránh tình trạng thiếu đồ.

Khuôn viên villa rộng khoảng 2.000 m2 với tầm nhìn đồi núi, cánh đồng thơ mộng. Nơi đây có thể không hợp với những bạn trẻ nghỉ dưỡng với tiêu chí "sang, xịn, mịn". Tuy nhiên, với những người yêu thích khung cảnh đồng quê yên bình, villa này là lựa chọn tốt. Ngoài ra, villa cũng được thiết kế với gam màu trắng, bình dị, hòa hợp với cảnh quan.

Villa có 3 phòng ngủ đơn, 1 phòng ngủ tập thể, đủ yêu cầu cho nhóm 12-16 người. Các tiện ích cơ bản như tủ lạnh, TV màn hình lớn... đều đủ cả. Do đó, bạn không cần lo lắng về những tiện ích khi lựa chọn điểm nghỉ dưỡng này.

Do xa khu dân cư, các nhóm bạn có thể vui chơi thoải mái xuyên đêm ở đây sau buổi tiệc nướng BBQ mà không lo ảnh hưởng đến người khác.

Memory Ba Vì

Địa chỉ: Thôn Muồng Phú Vang, Vân Hòa, Ba Vì Mức giá ngày thường: 3,5 triệu đồng cho nhóm 10-15 người

Ảnh: Anbooking.

Khu villa nổi bật với thiết kế hiện đại, view kính, đưa bạn chạm đến thiên nhiên ngay cả khi ngồi bên trong nhà.

Villa có 3 phòng ngủ (2 phòng đơn, 1 phòng tập thể) và được trang bị đầy đủ tiện ích. Bếp cũng được chủ nhà chuẩn bị sẵn dụng cụ nấu nướng, phục vụ các buổi tiệc BBQ của nhóm bạn.

Không gian bên ngoài thoáng mát với nhiều cây xanh, cây ăn quả và thảm cỏ xanh mượt, đặc biệt thích hợp để dựng lều, trại. Bộ bàn ghế ăn ngoài trời được bố trí ngay sát hồ bơi, khá "chill" cho buổi nướng thịt buổi tối.

Tuy nhiên, hồ bơi cũng không có nước ấm nên không thể sử dụng vào mùa đông. Đây là điểm trừ cho villa này. Bù lại, do cảnh quan khá đẹp nên bạn vẫn có thể "sống ảo" với view hồ bơi này kể cả khi không xuống nước.