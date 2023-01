3 vấn đề phổ biến về gan do uống nhiều rượu

Tổn thương gan do uống quá nhiều rượu có thể làm suy yếu cơ thể. Điều này xảy ra trong thời gian dài dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm hay xơ gan.

Uống rượu trong thời gian dài có thể gây tích tụ chất béo trong gan, gây tổn thương cơ quan quan trọng này. Ảnh: News18Tamil.

Gan chịu trách nhiệm cho hơn 500 chức năng cơ thể khác nhau. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo trong gan. Ngoài bệnh gan, uống rượu thường xuyên còn liên quan đến ung thư, bệnh tim và tổn thương não. Dưới đây là một số dấu hiệu và triệu chứng ban đầu có thể cho thấy gan của bạn có thể đã bị tổn hại do uống quá nhiều rượu.

Triệu chứng ban đầu cảnh báo gan tổn thương do rượu

Theo Healthline, một trong những công việc của gan là phân hủy các chất có khả năng gây độc, điều này bao gồm rượu. Khi bạn uống rượu, các enzym khác nhau trong gan sẽ hoạt động để phân hủy rượu để loại bỏ nó khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, khi bạn uống nhiều hơn mức gan có thể xử lý hiệu quả, rượu và các sản phẩm phụ của nó có thể gây hại cho gan. Điều này ban đầu ở dạng tăng chất béo trong gan, nhưng theo thời gian, có thể dẫn đến viêm và tích tụ mô sẹo.

Theo Express, Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết giai đoạn đầu của bệnh gan do rượu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ nên người bệnh không phát hiện kịp thời các dấu hiệu tổn thương gan do rượu.

Nếu có, người bệnh có thể gặp phải một số triệu chứng điển hình bao gồm:

- Mệt mỏi: Đối với gan, mệt mỏi có thể là triệu chứng sớm cảnh báo gan có vấn đề, bất kể do virus, uống quá nhiều rượu hay bệnh di truyền. Tình trạng này kéo dài trong thời gian dài, có thể nhẹ hoặc gây ra các biến chứng nghiêm trọng.

- Giảm hoặc mất cảm giác ngon miệng: Tiêu thụ lượng lớn rượu có thể cản trở sự thèm ăn của bạn. Nó khiến bạn cảm thấy buồn nôn, sụt giảm năng lượng. Ngoài ra, khi không đủ chất dinh dưỡng và khoáng chất thích hợp trong cơ thể do ăn ít, tình trạng này có thể góp phần gây tổn thương tế bào gan.

- Buồn nôn: Gan bị tổn thương do rượu có thể khiến bạn bị buồn nôn và nôn, kèm theo đau và khó chịu ở bụng, sốt nhẹ và cảm giác không khỏe toàn thân.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Mặc dù giữ dáng và chống béo phì là chìa khóa để ngăn chặn các vấn đề về gan, sự thay đổi đột ngột về trọng lượng và ngoại hình của cơ thể có nghĩa là điều gì đó nguy hiểm và đáng lo ngại hơn.

- Sưng gan (phù): Nhiều năm uống rượu có thể khiến gan bị viêm và sưng lên. Tổn thương này có thể gây ra sẹo, dẫn đến xơ gan, giai đoạn cuối của bệnh gan.

Những vấn đề về gan do rượu

Theo India Times, tổn thương gan do uống quá nhiều rượu có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Điều này có thể khiến cơ thể bạn dễ bị nhiễm trùng hơn, đặc biệt nhiễm trùng tiết niệu và nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phổi.

"Khoảng 1/3 số người bị gan nhiễm mỡ sẽ bị viêm gan do rượu. Coi chừng nôn mửa và vàng da, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo suy gan có thể xảy ra", Tổ chức Alcohol Change UK (Anh) chỉ ra. Bệnh gan liên quan đến rượu bao gồm những tình trạng chính dưới đây:

Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu

Còn gọi là thoái hóa mỡ gan, bệnh viêm gan nhiễm mỡ xảy ra khi chất béo bắt đầu tích tụ trong gan. Uống quá nhiều rượu có thể ức chế quá trình phân hủy chất béo trong gan, gây tích tụ chất béo.

Căn bệnh này thường gặp ở những người nghiện rượu nặng. Những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu thường không có triệu chứng. Nhưng khi có các triệu chứng, bệnh có thể gây khó chịu ở vùng gan, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Rượu có thể làm tổn thương gan, gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm. Ảnh: Eatthis.

Viêm gan do rượu

Nếu tiếp tục uống quá nhiều rượu, mức độ viêm có thể bắt đầu gia tăng trong gan. Điều này có thể dẫn đến tình trạng viêm gan do rượu. Bệnh này có các triệu chứng phổ biến bao gồm: Đau ở vùng gan, mệt mỏi, ăn mất ngon, sốt, buồn nôn và ói mửa, vàng da (da và mắt).

Viêm gan do rượu có thể nhẹ hoặc nặng. Với tình trạng nhẹ, tổn thương gan xảy ra từ từ trong nhiều năm. Viêm gan nặng do rượu có thể xảy ra đột ngột, chẳng hạn sau khi uống rượu say, và có thể đe dọa đến tính mạng.

Xơ gan do rượu

Tổn thương gan liên tục do uống rượu có thể dẫn đến sự hình thành mô sẹo, bắt đầu thay thế mô gan khỏe mạnh. Điều này được gọi là xơ hóa. Khi xơ hóa lan rộng đã xảy ra, xơ gan do rượu sẽ phát triển.

Các triệu chứng xơ gan do rượu tương tự viêm gan. Ngoài ra, tình trạng này có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng như tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cổ trướng (tích tụ chất lỏng trong bụng), bệnh não gan (tổn thương não do tăng nồng độ độc tố trong máu), chảy máu từ tĩnh mạch ở đường tiêu hóa trên (giãn tĩnh mạch), nhiễm trùng suy thận, ung thư gan.