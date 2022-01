3 ứng viên cho danh hiệu The Best 2021

Đêm 7/1 (giờ Hà Nội), FIFA công bố 3 đề cử cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất năm 2021.

Robert Lewandowski (Bayern Munich - Ba Lan), Lionel Messi (Barcelona/PSG - Argentina) và Mohamed Salah (Liverpool - Ai Cập) là 3 ứng viên được chọn từ danh sách rút gọn 11 cầu thủ cho danh hiệu được chờ đợi nhất trong đêm Gala The Best diễn ra vào ngày 17/1/2022.

3 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất năm 2021.

Giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất 2021 nhiều khả năng sẽ lại là cuộc đua song mã giữa Lewandowski và Messi. Lewy vượt trội so với 2 đối thủ về thành tích ghi bàn (58 bàn cho Bayern, 11 bàn cho tuyển Ba Lan. Messi ghi bàn ít hơn (34 bàn cấp CLB, 9 bàn cấp tuyển) nhưng bù lại, anh sở hữu danh hiệu Copa America. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp "El Pulga" giành chiến thắng ở cuộc đua giành Quả bóng vàng của France Football.

Cơ hội để Salah giành chiến thắng là khá thấp. Chân sút sinh năm 1992 ghi 37 bàn cho Liverpool, 2 bàn trong màu áo tuyển Ai Cập nhưng lại không có danh hiệu lớn nào.

Ở Gala The Best 2020, Lewandowski đánh bại Cristiano Ronaldo và Messi để giành chiến thắng với điểm số thuyết phục (52 so vói 38 và 35 điểm). Ở cuộc bầu chọn năm nay, tiền đạo người Ba Lan đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên, sau Ronaldo giành giải The Best của FIFA trong 2 năm liên tiếp.

Trước đó, FIFA cũng công bố đề cử cho các giải quan trọng khác như Cầu thủ nữ hay nhất (Jenni Hermoso, Sam Kerr, Alexia Putellas). Roberto Mancini, Pep Guardiola và Thomas Tuchel sẽ cạnh tranh giải huấn luyện viên xuất sắc.

3 pha lập công đẹp nhất được FIFA chọn để tranh giải Puskas cũng đã lộ diện. Đó là pha rabonna của Erik Lamela vào lưới Arsenal, tình huống ghi bàn từ giữa sân của Patrik Schick ở Euro 2020 và pha ngả người móc bóng của Mehdi Taremi ở trận Porto gặp Chelsea tại Champions League.

Khác với cuộc bầu chọn Quả bóng vàng, giải The Best sẽ được xác định dựa trên lá phiếu từ các huấn luyện viên, đội trưởng ĐTQG, nhà báo các liên đoàn thành viên và cả CĐV.