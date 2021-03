3 tướng công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Bộ trưởng Tô Lâm cùng 2 thứ trưởng và một phó cục trưởng được Bộ Công an giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 5/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã thông qua danh sách 4 nhân sự được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an); trung tướng Trần Quốc Tỏ (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an); thiếu tướng Lê Tấn Tới (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an); đại tá Vũ Huy Khánh (Phó cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an).

Đại biểu cử tri Bộ Công an tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu đại tướng Tô Lâm, trung tướng Trần Quốc Tỏ, thiếu tướng Lê Tấn Tới và đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: Bộ Công an.

Trong số này, có đại tướng Tô Lâm được giới thiệu theo cơ cấu của Chính phủ và đại tá Vũ Huy Khánh được giới thiệu cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Biểu quyết bằng hình thức giơ tay, đại biểu cử tri Bộ Công an đã tán thành tuyệt đối, nhất trí tín nhiệm giới thiệu đại tướng Tô Lâm, trung tướng Trần Quốc Tỏ, thiếu tướng Lê Tấn Tới và đại tá Vũ Huy Khánh để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt những người được giới thiệu, trung tướng Trần Quốc Tỏ (Thứ trưởng Bộ Công an) cảm ơn sự tín nhiệm của đại diện cử tri Bộ Công an.

Ông khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả, nặng nề mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao phó.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm hết sức cao cả. Ảnh: Bộ Công an.

Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trung tướng Trần Quốc Tỏ cam kết những người trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri trong cả nước, nhất là đối với cử tri nơi ứng cử, nơi công tác, nơi cư trú và chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội...

Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trước đó, Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia) ký ban hành, quy định dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết quyết nghị tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 207 đại biểu, gồm 15 đại biểu ở cơ quan Chính phủ (cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong lực lượng vũ trang, dự kiến có 12 đại biểu quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 đại biểu công an. TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có một đại biểu.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.