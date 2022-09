3 trường học có cơ sở vật chất sang xịn trong nước

Nhiều trường học tại Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu, thúc đẩy hứng thú và khả năng sáng tạo cho học sinh, sinh viên.

ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Việt Đức, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc là những ngôi trường sở hữu cơ sở vật chất xứng đáng mệnh danh “trường nhà người ta”.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội)

Là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước về đào tạo kinh tế và quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân thu hút không chỉ bởi chương trình giảng dạy hấp dẫn, đảm bảo đầu ra chuẩn quốc tế, mà còn bởi hệ thống cơ sở vật chất sang xịn từng centimet.

Không thể không nhắc đến Tòa nhà Thế kỷ - biểu tượng của trường với thiết kế xoắn ốc, hệ thống giếng trời độc đáo và là điểm check-in quen thuộc của các bạn sinh viên mỗi khóa. Điểm đặc biệt của tòa nhà là hệ thống bàn ghế trong giảng đường được được quy định bằng màu sắc, cách sắp xếp khác nhau theo từng tầng, tạo ra điểm nhấn về thẩm mỹ đặc trưng.

Bàn ghế, cơ sở vật chất trong Tòa nhà Thế kỷ - ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh đó, thư viện Phạm Văn Đồng cũng là điểm đến ưa thích của các bạn sinh viên với lối thiết kế độc đáo, trang thiết bị hiện đại, sở hữu hàng nghìn đầu sách. Điểm nhấn của thư viện là các phòng họp với hệ thống bàn cong siêu thực. Bên cạnh phòng lớn là nhiều phòng nhỏ phục vụ nhu cầu học nhóm, thảo luận, tạo không gian riêng tư cho các bạn sinh viên.

Hệ thống bàn ghế của trường được cung cấp bởi nội thất Hòa Phát, nay là nội thất The One.

Trường Đại học Việt Đức (Bình Dương)

ĐH Quốc tế Việt Đức là ngôi trường quốc tế công lập lớn nhất Việt Nam, tọa lạc tại tỉnh Bình Dương. Trường có quy mô lên đến 50 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng . ĐH Quốc tế Việt Đức được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa chính phủ 2 nước, vì vậy sinh viên theo học tại đây được tiếp nhận nền giáo dục của cả 2 quốc gia và nhận văn bằng từ các trường đối tác của Đức.

Ngôi trường được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại, không gian mở và thân thiện. Đây là ngôi trường lý tưởng để sinh viên và giảng viên có thể học tập, trao đổi, nghiên cứu thoải mái. Đặc biệt, cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ tại đây đến từ thương hiệu Nội thất Hòa Phát, nay là Nội thất The One, do các chuyên gia Đức nghiệm thu.

Trường ĐH Việt Đức tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Thành lập năm 1997, trường THPT chuyên Vĩnh Phúc nằm trong top 10 trường đứng đầu cả nước về chất lượng đào tạo, môi trường học tập thân thiện, tiên tiến và hiện đại. Năm 2020, công trình trường THPT chuyên Vĩnh Phúc tại thành phố Vĩnh Yên với diện tích gần 6,6 ha được khánh thành với hệ thống nội thất hiện đại, đồng bộ từ Nội thất The One.

Công trình được thiết kế, đầu tư với khối lớp học 3 tầng, diện tích sàn gần 14.000 m2, hệ thống lớp học có diện tích sàn gần 3.100 m2, hệ thống nhà thi đấu đa năng với bể bơi tiêu chuẩn 5 làn, thư viện hiện đại, thiết kế cách điệu cầu vồng gồm nhiều khu vực khác nhau.

Công trình đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh với phòng học đồng bộ, chuyên biệt dành riêng cho đội tuyển học sinh giỏi, cùng hệ thống ký túc xá chất lượng nhằm đảm bảo cho việc giảng dạy, học tập, nội trú của học sinh và chuyên gia nước ngoài.

Khu thư viện và bể bơi trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

