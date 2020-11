3 trái thốt nốt thu hút khách ở An Giang

7. Huyện Tịnh Biên hiện có bao nhiêu thị trấn? 1

2

3 Huyện biên giới Tịnh Biên hiện có 3 thị trấn: Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng; cùng 11 xã: An Cư, An Hảo, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng, Núi Voi, Tân Lập, Tân Lợi, Thới Sơn, Văn Giáo, Vĩnh Trung. Ảnh: Jake Pham.