3 tiện ích khi lựa chọn bảo hiểm trả phí theo tháng

Số hóa linh hoạt, quyền lợi bảo vệ tối ưu với chi phí từ 55.000 đồng/tháng là những tiện ích riêng, chỉ có ở sản phẩm bảo hiểm trực tuyến mới từ Prudential.

Trong cuộc sống hiện đại, hình thức trả góp định kỳ theo tháng trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ Gen Z lẫn Gen Y bởi tính tiện lợi và dễ dàng tận dụng để tối ưu dòng tiền, xây dựng điểm tín dụng. Các sản phẩm theo hình thức trả góp, trả định kỳ hiện có mặt ở hầu hết lĩnh vực trong cuộc sống.

Không chỉ các sản phẩm hữu hình, nhiều dịch vụ với chi phí nhỏ hàng tháng cũng được thế hệ trẻ cân nhắc như giải trí, âm nhạc hay giáo dục, sức khỏe... Gần đây, việc mua bảo hiểm trực tuyến, chi phí linh hoạt theo tháng như hình thức trả phí subscribe các kênh truyền hình, giải trí cũng đã xuất hiện để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại.

Hình thức bảo hiểm trực tuyến này cũng tạo cơ hội cho nhiều người tìm hiểu bảo hiểm với chi phí hàng tháng hợp lý. Dưới đây là 3 tiêu chí để bạn tìm hiểu và cân nhắc tham gia bảo hiểm từ sớm.

Mua 1 được 2

Theo nghiên cứu về hành vi khách hàng hậu Covid-19 của Tập đoàn Tái bảo hiểm Swiss Re, người tiêu dùng, đặc biệt tại các quốc gia mới nổi ngày càng quan tâm đến các gói bảo hiểm sức khỏe. Bên cạnh đó, những hình thức bảo hiểm trực tuyến tại thị trường này cũng được quan tâm và tin dùng nhiều hơn.

Trong xu hướng đó, những giải pháp bảo vệ ưu việt, được nghiên cứu phù hợp xu hướng và nhu cầu của khách hàng trẻ ngày càng được các công ty bảo hiểm chú trọng. Sớm có ý thức dự trù cho tương lai, nhiều người dùng trẻ mong muốn tìm kiếm một sản phẩm với mức phí hợp lý nhưng phải đảm bảo quyền lợi tối ưu cho các rủi ro trong cuộc sống như tai nạn hay bệnh hiểm nghèo phát sinh.

Khác với các dòng bảo hiểm chỉ bảo vệ bệnh tật hoặc tai nạn, gói bảo hiểm Pru-Easy365 cho khách hàng các quyền lợi bảo hiểm toàn diện trước rủi ro do tai nạn và 3 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến (ung thư đe dọa tính mạng, đột quỵ và nhồi máu cơ tim) trong cùng một giải pháp. Cụ thể hơn, khách hàng cũng được hỗ trợ viện phí khi nằm viện qua đêm, hỗ trợ thu nhập do tai nạn, ngộ độc thực phẩm, gãy xương, bỏng hay thương tật do tai nạn...

Trả phí hàng tháng, bảo vệ cả năm

Ngoài các gói bảo hiểm truyền thống trả theo năm với khoản phí bảo hiểm đầu vào khiến khách hàng cân nhắc, hiện nay hình thức bảo hiểm trực tuyến với mức phí phù hợp điều kiện của đa dạng đối tượng khách hàng, kể cả sinh viên hay người mới đi làm có thu nhập chưa cao ngày càng được ưa chuộng.

Những gói bảo hiểm trực tuyến tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng trong việc tiếp cận giải pháp bảo vệ sức khỏe và tài chính một cách đơn giản, an toàn với chi phí tốt.

Theo đó, Pru-Easy365 được đánh giá mang đến một lựa chọn ‘vừa vặn’ túi tiền khi được thanh toán theo từng tháng, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi bảo vệ cả năm. Cụ thể, sản phẩm áp dụng hình thức trả phí theo tháng qua hình thức trực tuyến với phí bảo hiểm định kỳ từ 55.000 đồng/tháng, tùy theo độ tuổi của người được bảo hiểm. Với chi phí bằng một cốc trà sữa mỗi tháng, người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ với tổng quyền lợi lên đến 411 triệu đồng.

Dễ mua - nhanh chóng

Nếu như trước đây, để xác lập một hợp đồng bảo hiểm, khách hàng cần phải nghe tư vấn, ký hợp đồng thông qua tư vấn viên... thì giờ đây các quy trình đã được tinh gọn, hiện đại hóa để người dùng có thể chủ động tìm hiểu và mua trực tiếp trên các nền tảng phân phối trực tuyến.

Từ năm 2020, Prudential đã ra mắt các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến phân phối trên nền tảng ePrudential, hay các trang thương mại điện tử và ứng dụng của đối tác ngân hàng. Với những kênh phân phối số mới mẻ này, trải nghiệm của khách hàng sẽ được tối ưu, góp phần gia tăng mức độ thuận tiện và sự hài lòng.

Đơn cử với Pru-Easy365, đúng như tên gọi “Easy” - “Đơn giản”, người dùng dễ dàng tiếp cận và tham gia thông qua các nền tảng điện tử phổ biến hiện nay như Shopee hay ePrudential. Với bảo hiểm trực tuyến, khách hàng không cần các bước khám sức khỏe, thủ tục mua nhanh, đơn giản mà vẫn được bảo vệ toàn diện.