3 thương hiệu giày dép từng bị chê, giờ lại được yêu thích

Sản phẩm đến từ hãng Timberland, Birkenstock, Dr. Martens hiện là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang.

Timberland, Birkenstock và Dr. Martens từng bị đánh giá thấp trong quá khứ. Theo dòng chảy của thời trang, 3 thương hiệu này dần được săn đón nhiều hơn.

Các tín đồ thời trang yêu thích mẫu boots đặc trưng của Timberland hay Dr. Martens. Trong khi đó, dép Birkenstock được ưa chuộng rộng rãi, nhất là vào mùa hè, theo SCMP.

Cú chuyển mình của đôi dép từng bị chê xấu xí

Trong bộ phim Sex and the City, nhân vật Carrie Bradshaw nói đùa rằng Birkenstock là đôi dép dành cho người đồng tính nữ. Tuy nhiên, mẫu dép này đôi khi còn mang tính thời trang nhiều hơn so với giày cao gót.

Theo Vogue, dép Birkenstock có nguồn gốc từ Đức vào những năm 1774. Dép có thiết kế nhiều quai kèm khóa bấm. Phần đế làm từ các chất liệu như cao su, sợi đay, da lộn... nhằm tạo độ nhẹ, linh hoạt và thoải mái khi mang.

Sự gia tăng của đường viền (hemline) ở lĩnh vực may mặc vào năm 1966 thúc đẩy giày dép nữ phát triển. Đầu những năm 2000, giày cao gót thể hiện sự quyền lực. 2 thập kỷ trôi qua, giày dép thuộc 3 thương hiệu Timberland, Birkenstock, Dr. Martens xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Thậm chí, chúng còn được ưa chuộng hơn giày cao gót trên sàn diễn.

Dép Birkenstock được giới nghệ sĩ và fashionista ưa chuộng. Ảnh: Nemoshideawa, The Zoe Report.

Hồi cuối tháng 2, công ty cổ phần tư nhân L Catterton, công ty đầu tư gia đình Financière Agache mua lại cổ phần ở Birkenstock. 2 công ty trở thành cổ đông đa số, theo Vogue Business.

Đặc biệt, L Catterton và Financière Agache nhận sự hậu thuẫn bởi tỷ phú đế chế LVMH - Bernard Arnault. Ông Arnault trở thành chủ sở hữu gián tiếp của thương hiệu giày dép Đức.

Dép Birkenstock dần chuyển mình từ vẻ ngoài thô kệch sang diện mạo sành điệu. Các tín đồ thời trang ưa chuộng nó nhờ sự thoải mái ở gót chân khi mang.

Những năm gần đây, thương hiệu nâng tầm giá trị bằng cách hợp tác với nhiều tên tuổi lớn của làng mốt như Valentino, Rick Owens và Proenza Schouler. Họ cũng tổ chức vài sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Bằng sự kết nối từ LVMH, Birkenstock mang nhiều khả năng vươn xa ở ngành công nghiệp thời trang. Trong tương lai, hãng giày dép của Đức có thể bắt tay cùng những thương hiệu xa xỉ dưới sự quản lý của LVMH như Dior, CELINE, Givenchy, Gucci…

Giá trị thăng hạng trong làng mốt

Birkenstock không phải là cái tên duy nhất chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt. Năm 2014, công ty đầu tư Permira mua lại thương hiệu giày Dr. Martens với giá khoảng 418 triệu USD .

Dr. Martens được phát minh ở Đức vào những năm 1940. Sau đó, một nhà sản xuất giày của Anh mua lại thương hiệu.

Doanh thu của hãng giày Anh tăng gấp hơn 3 lần vào năm 2020. Đầu năm nay, Dr. Martens được niêm yết trên sàn chứng khoán London (Anh) với giá gấp 10 lần số tiền Permira trả ban đầu.

Nền tảng công nghệ Lyst báo cáo các tìm kiếm Dr. Martens trong quý cuối cùng của năm 2018 đã tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn lại quá khứ, thương hiệu giày Anh gắn liền với những nền văn hóa đường phố như skinhead, punk và grunge.

Dr. Martens gặt hái nhiều thành công từ sự hợp tác thời trang cùng thương hiệu cao cấp. Hãng kết hợp với một số nhà thiết kế tài năng như Marc Jacobs và Tolu Coker. Ngoài ra, các biểu tượng văn hóa như nghệ sĩ Mỹ Jean Michel Basquiat, Keith Haring cũng bắt tay cùng thương hiệu.

Biên tập viên Josh Sims ở London (Anh) chia sẻ: "Bạn mang giày Dr. Martens khi thấy phù hợp. Bạn biến nó thành của riêng mình. Kiểu giày này không dịch chuyển theo mốt hay quy định nào trong thời trang".

Giày Dr. Martens không bị lỗi mốt và hài hòa với nhiều phong cách. Ảnh: Allsole.

Thương hiệu giày Anh thể hiện rõ nét yếu tố "For Life" (dành cho cuộc sống) qua từng sản phẩm. Những đôi giày mang tính lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trải qua rất nhiều năm nữa, chúng vẫn tồn tại ở sân chơi âm nhạc underground và street style.

Có thể nói Dr. Martens đã tạo nên dấu ấn in đậm trong lịch sử văn hóa nước Anh.

Phủ sóng dày đặc từ sàn diễn đến đường phố

Timberland được thành lập vào năm 1952 tại Mỹ. Thương hiệu hiện thuộc quyền sở hữu của công ty may mặc và giày dép VF. Hãng đã hợp tác cùng Comme des Garçons, Off-White và nhiều cái tên đình đám khác trong làng thời trang.

Hãng giày Mỹ vốn dành cho tầng lớp lao động đã vươn lên, được giới thượng lưu thời trang và âm nhạc chấp nhận. Thương hiệu vượt qua nhiều định kiến khắt khe để trở thành một phần thiết yếu trong tủ quần áo của các tín đồ thời trang.

Những năm đầu ra mắt, Timberland chủ yếu dành cho giới lao động. Phần lớn là nhóm người sống ở môi trường lạnh giá, nhiều thử thách và khắc nghiệt. Bước vào những năm 80, thương hiệu bắt đầu chuyển hướng sang các kiểu dáng sành điệu hơn.

Một trong những đôi giày mang tính biểu tượng của hãng là Original Yellow Boots (6-Inch Premium Waterproof Boots). Sản phẩm được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1976.

Giày được sử dụng kết cấu đường may kín, không thấm nước. Phần cổ giày gắn đệm da, lỗ xỏ dây chống gỉ và đế làm từ cao su cứng. Tuy được thiết kế với một vài màu sắc khác, gam màu chính thức của Original Yellow Boot vẫn là Wheat Nubuck.

Giày Timberland màu Wheat Nubuck mang tính biểu tượng của thời trang đường phố. Ảnh: Getty.

Tạp chí Vogue Anh nhận xét Timberland là cú hit thời trang cổ điển của năm 2021. Trên mạng xã hội, không ít nhân vật nổi tiếng mang giày của hãng này. Họ là Pernille Teisbaek, Rihanna, Jennifer Lopez, Kanye West, Kim Kardashian, Veneda Carter (stylist của Kim).

Veneda Carter chia sẻ: "Chúng là loại giày tôi thường xuyên mang. Tôi có rất nhiều sản phẩm mang kiểu dáng thông thường. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tìm kiếm các mẫu giày mang màu sắc hiếm từng xuất hiện vào đầu những năm 2000".

Đôi hiking boots từ thương hiệu giày Mỹ cũng góp mặt trong danh sách giày yêu thích của Carter. Cô còn sắm thêm vài đôi phù hợp cho mình và con.

Cuộc cách mạng giày dép ở lĩnh vực thời trang nữ tạo nên sự đa dạng về phong cách cho phái đẹp. Xu hướng mang boots, dép quai ngang cùng váy liền thân hay chân váy nở rộ. Điều này cũng xuất phát từ mong muốn thời trang không quá sexy hay nổi loạn.

Mặt khác, giày cao gót dễ tạo ra vết phồng rộp, làm ngón chân bị chèn ép khó chịu. Yếu tố thoải mái thúc đẩy phụ nữ mua sản phẩm của 3 hãng giày trên.

Bên cạnh giày sneakers, những mẫu boots cổ điển, lịch lãm do hãng Timberland, Dr. Martens thiết kế cũng được đấng mày râu ưa chuộng. Còn dép Birkenstock phù hợp cho phong cách đường phố trẻ trung và khỏe khoắn. Nó tiện dụng để phái mạnh sử dụng trong các chuyến du lịch.