3 thói quen mang lại cuộc sống sung túc cho tỷ phú tự thân

Steve Adcock (41 tuổi, Mỹ) nghỉ hưu sớm ở tuổi 35 khi tích lũy được 870.000 USD từ công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Với sự thay đổi của thị trường, tài sản ròng của anh và vợ đã tăng lên 1 triệu USD ngay sau đó.

Nhận thấy đây một nghề "được trả lương cao nhưng cũng rút kiệt sức lực", anh quyết định từ chức. Ngay sau đó, Steve nhanh chóng thực hiện ước mơ nghỉ hưu sớm và du lịch khắp xứ cờ hoa cùng bạn đời.

"Tôi không sinh ra trong giàu sang, cũng chẳng được thừa kế tài sản nào. Tuy nhiên, tôi có những thói quen tốt và duy trì chúng từ khi còn ở độ tuổi 20. Nhờ đó, tôi làm được những điều ít ai có thể", Adcock nói với CNBC Make It.

Theo triệu phú tự thân, dưới đây là 3 thói quen nên được rèn luyện và tận dụng từ khi còn trẻ để mang lại cuộc sống sung túc trong tương lai.

Gen Z và một phần của Millennials thường bị gắn mác nhảy việc bừa bãi. Song, Adcock tin đó là một trong những bước đi tốt nhất bạn trẻ nên thực hiện để cải thiện sự nghiệp.

"Đổi một công việc mới là cách dễ nhất để được tăng lương vì thương lượng mức lương cao hơn là một phần tự nhiên trong quá trình này", Adcock chia sẻ.

Anh được tăng lương 15-20% mỗi lần chuyển sang công ty mới. Con số này vượt xa mức lạm phát chi phí sinh hoạt thông thường là 3% mà các nhà sử dụng lao động đưa ra cho nhân viên của họ.

Julia Pollak, nhà kinh tế trưởng tại ZipRecruiter, tin rằng có sự khác biệt lớn về mức lương giữa những người chuyển việc so với nhóm bám trụ một vị trí.

Theo số liệu hồi tháng 11/2022 từ ngân hàng dự trữ liên bang Atlanta (Mỹ), thu nhập của cá nhân thay đổi chỗ làm tăng 7.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, người làm một công việc suốt nhiều năm chỉ được tăng 5.5% lương.

Tuy nhiên, Adcock cũng lưu ý không nên nhảy việc quá thường xuyên. Nhân sự trẻ cần duy trì mỗi vị trí ít nhất 12 tháng. Nhiều số nhà tuyển dụng sẽ không chấp nhận những ứng viên liên tục rời bỏ công ty, bởi quá trình đào tạo, giới thiệu khá tốn kém.

Tuổi 20 là thời điểm vàng để bất kỳ ai bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận rủi ro.

“Nếu có một công việc quá dễ dàng và ít căng thẳng, có lẽ bạn đang đi sai hướng. Ở độ tuổi này, chúng ta cần chấp nhận thử thách và tìm hướng giải quyết, ngay cả khi chưa biết nên làm gì để hoàn thành chúng. Nhờ vậy, bạn ở những năm 30, 40 mới có đủ năng lượng, kinh nghiệm đương đầu với trải nghiệm khó khăn hơn”, vị tỷ phú chia sẻ.

Thực tế, Adcock từng suýt từ chối vị trí giám đốc khi mới ngoài 20. Lúc đó, anh chỉ muốn trốn tránh vì cảm thấy mình không thể cáng đáng nhiệm vụ lớn.

Song, sau một thời gian cân nhắc, anh vẫn quyết định thử thách bản thân. Lựa chọn này đã mang về cho Adcock quỹ lương tích lũy cao nhất trong sự nghiệp.

“Sợ thất bại đồng nghĩa với việc bạn đang tự che giấu tiềm năng phát triển. Nói ‘có’ là cách đơn giản nhất để chúng ta nắm bắt cơ hội, hoặc gặp được những người sẽ nâng đỡ, đồng hành cùng mình trong lộ trình thăng tiến”, người đàn ông 41 tuổi khẳng định.

Ở tuổi 20, kế hoạch nghỉ hưu dường như vẫn còn khá mơ hồ, xa vời. Tuy nhiên, cách bạn chi tiêu và tiết kiệm lúc này sẽ quyết định cuộc sống khi về già.

Theo Adcock, bạn trẻ nên tích cóp đều đặn hàng tháng và đầu tư bằng số tiền này. Duy trì kỷ luật trong dành dụm, bạn sẽ có một khoản lớn cho trường hợp khẩn cấp ở mọi độ tuổi. Bên cạnh đó, nam tỷ phú khuyên mọi người cần tránh nợ tín dụng.

Người Mỹ đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng hơn 840 tỷ USD . Lãi suất cực kỳ cao, khiến nợ thẻ tín dụng trở thành khoản nợ tồi tệ nhất trong các loại nợ.

"Tôi chưa bao giờ trả một đồng nào bằng tiền lãi thẻ tín dụng. Tôi biết ơn bố rất nhiều vì ông ấy dạy rằng nợ thẻ tín dụng là không thể chấp nhận được, dù chỉ trong một tháng. Đối với nhiều người, quá dễ dàng để tiêu số tiền mà họ không có trong thẻ tín dụng. Thói quen ấy có thể nhanh chóng vượt tầm kiểm soát", anh nói thêm.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.