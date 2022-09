3 thợ hồ bơi qua suối, một người bị nước cuốn tử vong

Trong giờ nghỉ trưa, 3 công nhân xây dựng tranh thủ tắm suối. Trong khi bơi, một người bị nước cuốn trôi.

Ngày 20/9, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể anh Nguyễn Bá Trường (32 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Anh Trường đang làm thợ hồ ở công trình nhà dân tại thôn 1, xã Đạ P’Loa.

Lực lượng chức năng và người dân lặn tìm nạn nhân. Ảnh: Trùng Dương.

Khoảng 11h cùng ngày, đến giờ nghỉ trưa nên 3 công nhân trong đó có anh Trường rủ nhau xuống suối Đạ Huoai, đoạn tiếp giáp giữa Thôn 1, xã Đạ P’Loa và tổ dân phố 3, thị trấn Đạ M’ri để tắm.

Tắm xong, cả 3 bơi qua suối để về ăn cơm thì anh Nguyễn Bá Trường bị nước cuốn mất tích. Hai người đi cùng tìm cách cứu bạn, nhưng bất thành.

Chính quyền địa phương và Công an thị trấn Đạ M’ri cùng Công an xã Đạ P’Loa đã huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân sau đó. Tuy nhiên gặp khó khăn do vực xảy ra vụ đuối nước có nhiều hục sâu và nước chảy xiết.

Đến 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Trường dưới hục nước sâu hơn 3 m, cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 100 m.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn và mới từ tỉnh Đắk Nông qua huyện Đạ Huoai làm thợ xây được khoảng 2 tháng.