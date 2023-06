3 thành viên EXO ở lại SM sau vụ 'hợp đồng nô lệ'

Theo Yonhap, tranh cãi hợp đồng giữa các thành viên nhóm nhạc EXO (Chen, Beakhyun, Xiumin) và công ty SM Entertainment đã được giải quyết sau 18 ngày đấu tố. Ba nam thần tượng đã đạt được thỏa thuận với công ty và sẽ tiếp tục hợp đồng độc quyền.

"Sau khi công ty và nghệ sĩ dành thời gian để nói chuyện chân thành về các vấn đề tranh chấp, chúng tôi vui mừng thông báo đã giải quyết những khác biệt về quan điểm và hiểu lầm, từ đó đi đến quyết định hòa giải. Cả hai bên sẽ tiếp tục các hoạt động của EXO một cách tích cực và nhất quán hơn trong khi thừa nhận và duy trì các hợp đồng", SM thông báo.

Đồng thời, SM Entertainment cho biết một phần hợp đồng đã được thay đổi tuy nhiên không đưa thêm chi tiết về điều khoản thỏa thuận này. SM cũng thừa nhận tuyên bố của họ về việc có "bên thứ ba" đang lôi kéo các nghệ sĩ là dựa trên thông tin không chính xác và xin lỗi những người liên quan.

Theo Korea JoongAng Daily, tranh chấp giữa ba thành viên EXO bắt đầu vào ngày 1/6 khi họ tuyên bố muốn kết thúc hợp đồng với SM Entertainment. Họ cho biết công ty đã ngược đãi các nghệ sĩ của mình bằng cách buộc họ ký hợp đồng nô lệ dài 17-18 năm và không minh bạch các khoản thanh toán.

Mặt khác, SM Entertainment lập luận rằng công ty đã tuân thủ mọi quy định của pháp luật và tôn trọng quyền của các nghệ sĩ. Vào thời điểm đó, họ cũng tuyên bố các thành viên EXO đã bị "dụ dỗ" bởi một bên thứ ba.

Cuộc tranh cãi làm rung chuyển SM chỉ 3 tháng sau khi họ thoát khỏi cuộc chiến về quyền quản lý công ty giữa HYBE và Kakao, dẫn đến việc người sáng lập Lee Soo Man bị sa thải.

