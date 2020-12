3 sinh viên gây ấn tượng tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Việt Nam 2020

Cũng từ nguồn cảm hứng ấy, màu sắc chủ đạo của bộ sưu tập là đỏ, vàng và đen. Những gam màu nóng như vậy thể hiện được sự nóng bỏng và cam go, mang đến cảm giác nguy hiểm, khốc liệt của thảm họa môi trường. Ảnh: Kiếng Cận.

Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại) với sự đồng hành cùng nhãn hàng Aquafina - Nước uống tinh khiết hàng đầu Việt Nam. Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

