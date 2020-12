3 resort sang chảnh ở Hội An

Bên cạnh phố cổ yên bình, Hội An còn là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ của du khách bởi sở hữu các resort đẳng cấp, hội tụ đầy đủ tiện nghi trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Nếu đang tìm kiếm một điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày dịp Tết Dương lịch, bạn có thể chọn Hội An (Quảng Nam) làm nơi dừng chân. Nhiều điểm lưu trú tại đây đáp ứng mọi tiêu chí nghỉ dưỡng của du khách như cảnh quan đẹp, tiện nghi, dịch vụ tốt... đem đến kỳ nghỉ thư giãn, thỏa mãn.

The Palm Garden Beach Hội An

Resort ven biển này nằm cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 km và phố cổ Hội An 5 km. Nơi đây nằm giữa không gian cây cối rợp bóng mát và hướng ra bãi biển Cửa Đại. 216 phòng nghỉ cao cấp của resort được thiết kế độc đáo mang đậm nét duyên dáng của phố Hội.

Đánh giá:

Ngan kim: "Gia đình mình nghỉ dịp cuối tháng 6/2020 vừa qua. Mình khá hài lòng về chất lượng và dịch vụ của resort. Khung cảnh ở đây cũng rất đẹp, tuy nhiên việc tắm biển không được tiện lắm".

Gunnar Buechle: "Trải nghiệm ở khách sạn rất thoải mái. Các phòng đều được trang bị tốt và sạch sẽ. Khu vực ngoài trời với hồ bơi, nhiều cây cọ và dàn hoa tuyệt đẹp. Khách sạn phục vụ nhiều đồ ăn nhưng bạn cũng nên thử các món ở các quán gần đó, rất ngon".

Allegro Hoi An - A Little Luxury Hotel & Spa

Khách sạn nằm tại khu vực nhộn nhịp gần sông Thu Bồn, cách chùa Cầu nổi tiếng 4 phút đi bộ. Các phòng suite ở đây sang trọng, thời thượng với đồ gỗ chạm khắc, bồn tắm ngâm và ban công nhìn ra bể bơi hoặc thành phố. Các tiện nghi khác có thể kể đến như spa, phòng tập thể dục, bể bơi ngoài trời, nhà hàng cao cấp, quầy bar tại sảnh và cạnh bể bơi...

Đánh giá:

Woosung Choi: "Khách sạn là nơi tốt đẹp để nghỉ ngơi. Nhân viên nhiệt tình và phòng thoải mái để ở. Vị trí gần phố cổ và có xe đưa đón miễn phí đến bãi biển An Bàng. Ngoài ra, nơi đây cũng có spa và hồ bơi để thư giãn".

Joad Sportz Supplies: "Nhân viên khách sạn rất hiếu khách và thân thiện. Bữa sáng ở đây rất ngon. Tôi ấn tượng nhất là tiếp tân đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin. Chúng tôi được chăm sóc và không thấy có vấn đề gì cả".

Ham vely: "Các phòng đều đẹp và hồ bơi cũng đẹp. Bữa sáng có nhiều món ăn Việt Nam khác nhau. Vị trí của khách sạn rất tiện để đi bộ vào phố cổ Hội An. Các nhân viên rất thân thiện. Tuy nhiên, việc cách âm ở đây hơi tệ".

Four Seasons Resort The Nam Hải

Four Seasons Resort The Nam Hải là khu nghỉ dưỡng đầu tiên ở Việt Nam được đánh giá 5 sao bởi Forbes Travel Guide. Nằm trên bãi biển hoang sơ Hà My, resort cung cấp cho du khách nhiều lựa chọn, với các biệt thự 1-5 phòng ngủ, biệt thự gia đình hay biệt thự có hồ bơi riêng.

Đánh giá:

Thiên Phước Hồ: "Resort đẳng cấp 5 sao. Nhân viên rất thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Phòng ở sạch sẽ, trang trí trong phòng rất ấm cúng. Vị trí thuận lợi để tham quan phố cổ Hội An hoặc thành phố Đà Nẵng".

Yen Nguyen: "Đây là một trong những điểm lưu trú lớn nhất ở khu vực, tôi rất hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ ở đây. Mọi thứ đều tốt. Tuy đã xây dựng lâu, resort vẫn còn rất mới mẽ và sạch sẽ, không gian xanh trải dài, đội ngũ nhân viên nhiệt tình và chuyên nghiệp".