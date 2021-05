3 quán bar Việt lọt top châu Á

3 đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang được hãng truyền thông Anh xếp vào danh sách 100 quán bar tốt nhất châu Á.

Website The world's 50 best bar đã công bố top 100 quán bar tốt nhất châu Á. Do tác động của Covid-19, ban tổ chức đã nâng số lượng địa chỉ trong danh sách từ 50 lên 100, nhằm ủng hộ các quán bar trong việc phục hồi và quảng bá. 3 cái tên của Việt Nam bao gồm Nê Cocktail Bar (Hà Nội), Summer Experiment (TP.HCM), Hybird (Nha Trang).

Ngành giải trí về đêm tại Việt Nam

Quán bar được The World's 50 best bar xếp hạng 76 là Nê Cocktail Bar. Địa chỉ này được nhiều thực khách biết đến với những loại cocktail kết hợp cùng một số nguyên liệu truyền thống của ẩm thực Việt. Đặc biệt, cocktail Phở trứ danh là món đồ uống đã xuất hiện trên các trang báo nổi tiếng nước ngoài.

Trả lời Zing, chủ quán Phạm Tiến Tiếp cho biết việc lọt top 100 là món quà tinh thần lớn trong mùa dịch. Anh nói: "Tôi rất vui và khá bất ngờ với kết quả này. Năm 2020, quán đã xếp ở vị trí 310 trong danh sách 500 quán bar tốt nhất thế giới do các chuyên gia và người dùng bình chọn".

Bartender Phạm Tiến Tiếp, điều hành Nê Cocktail Bar đã sáng tạo ra món Phở Cocktail. Ảnh: NVCC.

Ngay sau Nê Cocktailbar, Summer Experiment xếp ở vị trí 77 do bartender người Australia điều hành. Quán bar nằm ở đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM. Jay Moir, chủ quán chia sẻ với Zing: "Đây là ước mơ và nỗ lực của chúng tôi khi phải đối diện với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19".

Jay Moir cho rằng, việc áp dụng mô hình từ nông trại đến quầy bar, kết hợp cắt giảm chất thải nhựa, sáng tạo cocktail không chất thải, tham gia các chương trình phát triển bền vững cùng các nhà cung cấp nguyên liệu địa phương tại TP.HCM là những yếu tố giúp quán bar của anh nằm trong bảng xếp hạng này.

Đứng ở vị trí 96, Hybird là quán bar của thành phố biển Nha Trang. Đại diện quán nói với Zing kết quả này đã đến sớm hơn thời gian dự kiến. Đây cũng là cơ hội để chứng minh ngành nightlife của Nha Trang không thua kém các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Những ly cocktail độc đáo kết hợp với nguyên liệu địa phương là yếu tố giúp Hybird có mặt trong bảng xếp hạng này. Ảnh: Hybird Nha Trang.

Theo đánh giá của đại diện các quán bar nằm trong danh sách này, ngành giải trí về đêm ở nước ta đang phát triển nhưng còn chậm.

Chủ quán Summer Experiment nói với Zing: "Thị trường bar của Việt Nam vẫn bị đánh giá thấp so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, với sự góp mặt của 3 đại diện đến từ Việt Nam, chúng ta có thể tin rằng đây là cơ hội để ngành này phát triển. Chúng tôi tin sẽ có nhiều cái tên của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng vào năm sau".

Đồng tình với quan điểm trên, đại diện của Hybird cho rằng thị trường bar trong nước đang phát triển sôi động nhưng còn chậm. "Chúng ta đang thiếu những dự án liên quan đến mô hình này được đầu tư kỹ lưỡng về cocktail và mang tính đột phá", đại diện quán nói.

Chủ quán Nê Cocktail Bar cho rằng ở Việt Nam, nhiều bartender và quán bar đang có vị trí cao trong các cuộc thi hay bảng xếp hạng quốc tế. Đây là thành quả của sự đầu tư và chuyên nghiệp hóa thị trường bar Việt Nam.

Thích ứng trong mùa dịch

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện nay, các quán bar ở Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang vẫn phải đóng cửa. Anh Phạm Tiến Tiếp, chủ quán bar ở Hà Nội cho biết: "Do phải đóng cửa để phòng dịch, doanh thu của quán thường xuyên bị giảm 50-70%. Thời điểm Tết Nguyên đán 2021, chúng tôi phải bù lỗ. Vì chi phí cuối năm tăng cao, trong khi đó quán phải đóng cửa ngừng kinh doanh".

Trong thời điểm này, Summer Experiment lựa chọn nâng cấp toàn bộ nhà hàng từ nhân viên đến các loại đồ uống. "Chúng tôi đang lùi một bước để dành thời gian đào tạo nhân viên, cập nhật kiến thức và sáng tạo thêm các loại đồ uống", anh Jay Moir chia sẻ.

Thức uống của Summer Experiment được pha chế thủ công và có cách decor bắt mắt. Ảnh: Summer Experiment.

Đại diện của Hybird cho biết: "Quán luôn tuân thủ các quy định về phòng dịch. Để duy trì hoạt động kinh doanh, quán phải điều chỉnh các chi phí vận hành và cải tiến cocktail với những nguyên liệu phù hợp hơn".

Với cách làm khác, hiện Nê Cocktail Bar đang chuyển sang hình thức kinh doanh cocktail đóng chai ship tận nhà. Ngoài ra, các bartender có kinh nghiệm của quán thường tham gia tư vấn cocktail bar bằng hình thức online. "Về chuyên môn, để giữ được tay nghề, các bartender có các hoạt động online như thử thách pha chế, quay video pha chế cocktail tại nhà".