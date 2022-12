3 phút 'chạy đua với tử thần' cứu người phụ nữ bị vỡ tim

Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp bởi bệnh nhân có thể bị tổn thương tim và mạch máu lớn, đe dọa tử vong nhanh chóng.

Sau hơn một tuần trải qua ca phẫu thuật sống còn, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân tiến triển khá tốt. Ảnh: Liêu Lãm.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân L.T.D. (29 tuổi, trú tại Hải Ninh, Nghi Sơn, Thanh Hóa) trong tình trạng nguy kịch, sốc do choáng, lơ mơ, mạch và huyết áp không ổn định, có vết thương kín vùng ngực và bụng do tại nạn giao thông.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp CT-scanner lồng ngực, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn máu màng ngoài tim lượng nhiều, chèn ép tim cấp. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp, bởi bệnh nhân có thể bị tổn thương tim và mạch máu lớn, đe dọa tử vong nhanh chóng.

Bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ, vừa mổ vừa hồi sức tích cực, truyền máu, đặt nội khí quản. Các bác sĩ cho hay cuộc chạy đua giữ tính mạng bệnh nhân chỉ trong 3 phút. Ê-kíp nhanh chóng phẫu thuật mở xương ức để tiếp cận vùng tổn thương và phát hiện bệnh nhân có tổn thương tim nặng nề, vỡ thất phải, màng tim nhiều máu cục và máu loãng.

Để cầm máu cho bệnh nhân, các bác sĩ xử lý khâu vết thương thủng thất phải đang phun máu xối xả, làm sạch thất phải và đặt dẫn lưu vào khoang màng phổi phải.

Sau hơn 2 giờ cấp cứu nghẹt thở với sự kết hợp nhuần nhuyễn các chuyên khoa liên quan, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân được cầm máu vết thương, tim đập tốt, huyết động ổn định. Các chỉ số sinh tồn của nữ bệnh nhân trong giới hạn bình thường.

Sau hơn một tuần trải qua ca phẫu thuật, hiện tại sức khỏe bệnh nhân tiến triển khá tốt, dự kiến sẽ được ra viện trong tuần sau.