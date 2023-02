3 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ, lái xe tải tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô xảy ra trên quốc lộ 18A thuộc TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 4/2, Công an TP Cẩm Phả đang điều tra, làm rõ vụ TNGT liên hoàn giữa 3 ôtô trên QL18A khiến một người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 3/2, tại Km182 +850 QL18A, đoạn thuộc thôn Sơn Hải, xã Cộng Hoà, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo sơmi rơmoóc biển số 14H-006.71/14R-014.76, do ông Lê Văn Đương (SN 1985, trú tại khu Mỹ Cụ 1, Hưng Đạo, Đông Triều, Quảng Ninh) điều khiển đi hướng Tiên Yên - Hạ Long va chạm với xe đầu kéo sơmi rơmoóc, biển số 12C-094.13/12R-008.92, do ông Lành Văn Báo (SN 1989, Tài Tùng, Yên Than, Tiên Yên, Quảng Ninh) điều khiển và xe tải mang BKS 14H-019.45 do một người đàn ông (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ) điều khiển, đi hướng Hạ Long - Tiên Yên.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn khiến lái xe tải biển số 14H-019.45 tử vong tại chỗ. Tài xế ôtô đầu kéo sơmi rơmoóc biển số 14H-006.71/14R-014.76 bị thương phải đi cấp cứu; 3 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng Công an TP Cẩm Phả đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, đảm bảo trật tự ATGT khu vực xảy ra tai nạn, đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.