3 nước dẫn đầu trong xếp hạng quốc gia hạnh phúc hàng đầu thế giới

5. Ca khúc nào của Jimin (BTS) bị cấm sóng do chứa ca từ thô tục, nhạy cảm? Face Off

Alone

Like Crazy

Set Me Free Pt.2 Ca khúc Face Off của Jimin (BTS) bị đài KBS cấm sóng. Theo kết quả đánh giá được KBS công bố, Face Off chứa ca từ thô tục, nhạy cảm, không đủ tiêu chuẩn lên sóng. Trong khi đó, hai ca khúc khác là Like Crazy và Alone được đánh giá đủ điều kiện. Ảnh: Daum.