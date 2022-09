3 nước công nhận Vua Charles III là nguyên thủ quốc gia

Hôm 11/9, New Zealand là thành viên tiếp theo của khối Thịnh vương chung công nhận ông Charles là vị vua mới tại tòa nhà Quốc hội New Zealand. Trước đó, nội các New Zealand đã họp với sự tham gia của Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro - người đại diện quốc vương tại nước này - cùng các bộ trưởng. Ảnh: New Zealand Herald.