3 nơi có phiên bản chùa Một Cột

4. Tỉnh nào có Làng cổ Phước Lộc Thọ với công trình mô phỏng chùa Một Cột ở Hà Nội? Vĩnh Long

Long An

An Giang Làng cổ Phước Lộc Thọ là một điểm đến nổi bật ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nơi đây cũng được nhiều người biết đến với công trình mô phỏng chùa Một Cột nổi tiếng. Ảnh: Thamhiemmekong.